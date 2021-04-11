«مباحث القاهرة» تلقي القبض على عدد من المتهمين بالتنقيب عن الآثار

تمكنت مباحث القاهرة، من القبض على عدد من المتهمين في قضايا التنقيب عن الآثار داخل المنازل، بدوائر أقسام الخليفة والجمالية والظاهر والدرب الأحمر، وأمر اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة بإحالة المتهمين للنيابة.وأكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم.وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط إحدى السيدات، أثناء تواجدها بالعقار المشار إليه «ملكها»، وعُثر بداخله على حفرة قطرها (3 أمتار بعمق 3 أمتار وممر أفقى بطول 4 أمتار - أدوات الحفر والتنقيب)، وبمواجهتها اعترفت بقيامها بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بالاستعانة بمجموعة من العمالة اليومية.كما أكدت معلومات، لمباحث قسم شرطة الظاهر والخليفة، قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بمعرفة مجموعة من الأشخاص.وعقب تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة للتحقيق.