«كوفيد 25».. «المتحدة» تطلق البرومو الرسمي لمسلسل يوسف الشريف

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة المنتج تامر مرسي، البرومو الأول لمسلسل كوفيد ٢٥ بطولة النجم يوسف الشريف الذي بعرض ١٦ رمضان على قناة on.ويجسد يوسف الشريف في المسلسل شخصية "يوتيوبر"، يحاكي تطور وباء من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق، ويتناول محاكاة تخيلية لتطور فيروس كورونا خلال السنوات المقبلة والحرب المثارة على فكرة الأبحاث العلمية واللقاحات.ومسلسل "كوفيد ٢٥" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبدالوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.