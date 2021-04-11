متى رمضان 2021 في فلسطين.. اعرف التفاصيل

متى رمضان 2021 في فلسطين

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متى رمضان 2021 في فلسطين تصدر محركات البحث العالمي جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي مؤخرا، لمعرفه التوقيت الأكيد لموعد شهر رمضان الكريم في دولة فلسطين الشقيقة.وأعلنت إفتاء القدس والديار الفلسطينية في تصريحات صحفية اليوم الموافق 11-4-2021، بانها ستتحري هلال شهر رمضان 2021 مساء الغد الإثنين الموافق، 29 شعبان 1442، الموافق 12 أبريل 2021، وذلك لعدم القدرة في رؤية الهلال اليوم.وينتظر الكثير من المسلمون حول العالم خاصه الدول العربية بلفه وشوق فهو شهر الرحه والمغفره والتوبة العظيم كما يجتمع في الاهل والاسر والاصدقاء علي المائده او الذهاب الا الخيم الرماضنية والتي يتم تفعيلها في الشهر الكريم ولكن هذا العام لن يكون هناك تجمعات وذلك نظرا لانتشار وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد19 العالم في الربع الاول ن شهر يناير من العام الماضي 2021.كما سيتم السماح بالصلاوات فقط في المساجد في جميع الدول العربية دون السماح بأي موائد إفطار أو اعتكاف مع استمرار عدم السماح بفتح الأضرحة أو دورات المياه أو دور المناسبات، وبمراعاة الضوابط القائمة والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة فيروس كورونا المسجد.كما قررت افتاء القدس والديار الفلسطينية انه سيكون وفقًا للإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة خلال بقية أيام الأسبوع، وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك.ويأتي ذلك حرص الدولة الفلسطينية علي حياه المواطنين من انتشار العدوي بينهم والتي بداءت في الصين ف النص الاول من شهر ديسمبر 2019 ولتبدء في الانتشار في العالم في الربع الثاني من يناير عام 2020 والذي يدعل "فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)" والذي اجتاح العالم بسرعه البرق كما يقال لينهي بحياه 2،946،126 مليون شخص واصاب ما يقرب من 136،511،465 شخص ولكن تعداد التعافي في الدول العربية والاوروبية ايضا اظهر تعافي 109،741،782 شخص حتي الان وتلك الاحصاءات والارقام تمتم للعالم اجمع وليس بدولة بعينهاولكن فيما يخص دولة فلسطين فقد ضرب فيروس كورونا بارواح الفلسطنيين ليحصد ارواح 2.860 شخص واصابة 268.132 شخص وتعافي 232.960 حتي اللحظة.