الكمامة سر النجاة.. معهد أمريكي: ارتداء أقنعة الوجه يمنع آلاف الإصابات والوفيات بكورونا

أكدت ورقة بحثية صادرة عن معهد جامعة واشنطن للقياسات الصحية والتقييم "IHME" ضرورة ارتداء أقنعة الوجه "الكمامة" للوقاية ومنع العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".واستشهدت الورقة البحثية بعدد حالات الوفاة المتوقعة داخل الولايات المتحدة، قائلة إنه من المتوقع أن يموت 618523 شخصا بسبب الإصابة بفيروس كورونا، ولكن إذا ارتدى نحو 95% من المواطنين لأقنعة الوجه بانتظام فسيقل هذا العدد بنحو 14 ألف حالة، خلال نحو 4 شهور فقط.وقال المعهد الأمريكي إنه في أسوأ السيناريوهات، سيكون الأشخاص الذين تم تطعيمهم غير محصنين ضد العدوى بكورونا، ما يعني أن عدد الوفيات قد يرتفع إلى 697573 حالة.ورغم أن زيادة معدل التطعيمات تعد خطوة مهمة في القضاء على فيروس كورونا، إلا أن خبراء الصحة الأمريكية يحذرون من أن هناك سباق ضد المتغيرات المتحورة من كوفيد-19، مثل السلالة البريطانية والتي تحمل رمز "B.1.1.7" ومن المحتمل أن يتسبب في زيادة أخرى في حالات الإصابة والوفاة.في السياق ذاته، قال الدكتور أنتوني فوسي مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المزمنة، إن اللقاحات هي أداة فعالة ضد انتشار فيروس كورونا، لكنها ليست مثالية ويجب استكمالها بالإجراءات الاحترازية مثل ارتداء أقنعة الوجه "الكمامة" وتجنب التجمعات الداخلية.وأضاف مدير المعهد الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية: "لا أعتقد أنني سأذهب - حتى لو تلقيت التطعيم - إلى مكان مغلق مزدحم حيث لا يرتدي الناس أقنعة"، محذرا من خطورة ذلك الفعل في ظل التفشي الحالي للوباء.وسجلت الولايات المتحدة 80157 حالة جديدة على الأقل، فيما قالت إحصائية لجامعة "هوبكنز" الأمريكية، أن هناك نحو 561 ألف شخص توفوا بفيروس كورونا.