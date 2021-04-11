رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 11 أبريل 2021 الموافق 29 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التضامن» تعلن صرف «تكافل وكرامة».. الخميس

الأحد 11/أبريل/2021 - 09:52 م
القباج
القباج
ولاء جمال
طباعة
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم صرف مساعدات برنامج كرامة عن شهر أبريل ٢٠٢١، الخميس المقبل، للمستفيدين من البرنامج والذين يبلغ عددهم حوالي مليون و٢٥٧ ألف مستفيد، بالإضافة إلى مستفيدي تكافل والذين يبلغ عددهم حوالي ٢ مليون و٩١ ألف.

وشكلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما اعتمدت خطة الصرف للمستفيدين لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزامًا بالاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكدت الوزيرة أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم، مع تقديم الإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا وإيلاء أهمية خاصة لحماية فئات المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة.

موضوعات متعلقة

مواعيد مسلسلات رمضان 2021 على إم بي سي مصر

إجازة شم النسيم.. الموعد وطرق الاحتفال فى رمضان 2021

إمساكية أول أيام شهر رمضان 13-4-2021.. موعد اذان المغرب والفجر وساعات الصوم

«الخوف مالوش كبير».. رامز جلال يكشف برومو «رامز عقله طار» (فيديو)


الصور

image description

نواب دمياط يبحثون حل أزمة الصيادين المحتجزين في إريتريا

image description

جولة فى أقدم ورشة لصناعة التحف النحاسية بمصر القديمة (صور)

image description

استكمال أعمال رصف طريق الرى بمركز القوصية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: مد ساعات العمل بمراكز تطعيم لقاح كورونا

image description

ورشة عمل عن «الفهرسة الآلية» بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

إمساكية أول أيام شهر رمضان 13-4-2021.. موعد اذان المغرب والفجر وساعات الصوم

خناقة بين الأهلي والزمالك على الفائز بلقب دوري الجمهورية

أسعار الدواجن اليوم الأحد 11-4-2021

إنفوجراف

image description

تزوير ومخدرات.. التحقيقات تكشف أسرار حادث قطاري سوهاج (إنفوجراف)

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

«تويتر» تتدخل بعد استهداف نجم مانشستر سيتي ستيرلينج عنصريًا

جدول الامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي 2021

مواعيد امتحان شهر أبريل 2021 لجميع المراحل الدراسية

خطوات تسجيل الحصول على مصل كورونا من موقع وزارة الصحة والسكان

أيام زمان

ماذا عندك يا مرسي.. كيف اكتشف شاعر الأغنية نفسه عبر قصيدة رثاء؟

ألاعيب الرجال فى حياة أصالة وأنغام.. كيف أدت لقطيعتهما؟

«يا صالح أفندي».. حكاية موسيقار الأجيال مع صاحب «ليه يا بنفسج»

«القاهرة - كابول».. الحياة السرية لقادة التطرف في الكهوف والجبال

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحقوقيون والسد الإثيوبى
مؤمن المحمدي
يعنى إيه «رأى»؟
د. منى حلمى
أبريل والسفر إلى أمى «نوال» لاحتضانها تحت التراب إلى الأبد
مؤمن المحمدي
الدوبلير
المزيد

الثقافة

رئيس تونس: مصر دائمًا ستظل زاخرة بفنونها وثقافتها العريقة

«لم يلق عليه السلام».. أستاذ جامعي يضرب زميله في جامعة المنوفية

حسين عثمان: تقديم الوجوه الشابة في «ريشة» على رأس أولوياتنا

شاهد.. وزيرة الثقافة تستقبل الرئيس التونسي بدار الأوبرا