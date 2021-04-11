رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 11 أبريل 2021 الموافق 29 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مسلسلات «المتحدة» تنطلق الإثنين 12 أبريل

الأحد 11/أبريل/2021 - 10:05 م
المتحدة
المتحدة
حسين الجندي
طباعة
كشف المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة للخدمات الإعلامية عن مواعيد أول إذاعة لمسلسلات الموسم الرمضاني الحالي على قنوات المتحدة العامة وحدد أن الساعة 12 مساء يوم الإثنين هو أول إذاعة لأربعة من المسلسلات ليذاع مسلسل "ضل راجل" على"قناة الحياة" بطولة ياسر جلال ونور ومحمود عبد المغنى ونرمين الفقى وأحمد حلاوة ومن إخراج أحمد نادر جلال.

بينما تقدم "قناة أون" مسلسل "بين السما والأرض" بطولة هاني سلامة ودرة وسوسن بدر وأحمد بدير ويسرا اللوزى ونجلاء بدر وندى موسى ومحمد ثروت ومحمد لطفى ومحمود البزاوى ومن إخراج محمد العدل.
وأضاف صالح أن مسلسل "لعبة نيوتن" سيذاع على قناة "دى ام سي" بطولة منى زكى وسيد رجب و محمد ممدوح ومحمد فراج وعائشة بن أحمد ومايان السيد و من اخراج تامر محسن أما قناة "سي بي سي" فتذيع مسلسل "اللى مالوش كبير" بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى وخالد الصاوى وخالد سرحان ودينا فؤاد ودنيا عبد العزيز و من اخراج مصطفى فكرى.
وأضاف صالح أنه بدأ من أول رمضان تبدأ القنوات فى إذاعة الخرائط الرمضانية للبرامج المختلفة و الدراما الرمضانية.
وأوضح صالح أن تامر مرسى رئيس مجلس إدارة المتحدة يتابع عن قرب كافة الاستعدادات لشهر رمضان المعظم فى القنوات التلفزيونية والترددات الإذاعية، ومنصة واتشات وكافة الوسائل الإعلامية المختلفة.

موضوعات متعلقة

«لم يلق عليه السلام».. أستاذ جامعي يضرب زميله في جامعة المنوفية

«انتقاما لشرفه».. سائق يقتل مسجل خطر حاول اغتصاب زوجته في الشارع بالمنوفية

السجن 8 سنوات لأحمد بسام زكى بتهمة هتك عرض 3 فتيات

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل


الصور

image description

نواب دمياط يبحثون حل أزمة الصيادين المحتجزين في إريتريا

image description

جولة فى أقدم ورشة لصناعة التحف النحاسية بمصر القديمة (صور)

image description

استكمال أعمال رصف طريق الرى بمركز القوصية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: مد ساعات العمل بمراكز تطعيم لقاح كورونا

image description

ورشة عمل عن «الفهرسة الآلية» بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

إمساكية أول أيام شهر رمضان 13-4-2021.. موعد اذان المغرب والفجر وساعات الصوم

خناقة بين الأهلي والزمالك على الفائز بلقب دوري الجمهورية

أسعار الدواجن اليوم الأحد 11-4-2021

إنفوجراف

image description

تزوير ومخدرات.. التحقيقات تكشف أسرار حادث قطاري سوهاج (إنفوجراف)

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

«تويتر» تتدخل بعد استهداف نجم مانشستر سيتي ستيرلينج عنصريًا

جدول الامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي 2021

مواعيد امتحان شهر أبريل 2021 لجميع المراحل الدراسية

خطوات تسجيل الحصول على مصل كورونا من موقع وزارة الصحة والسكان

أيام زمان

ماذا عندك يا مرسي.. كيف اكتشف شاعر الأغنية نفسه عبر قصيدة رثاء؟

ألاعيب الرجال فى حياة أصالة وأنغام.. كيف أدت لقطيعتهما؟

«يا صالح أفندي».. حكاية موسيقار الأجيال مع صاحب «ليه يا بنفسج»

«القاهرة - كابول».. الحياة السرية لقادة التطرف في الكهوف والجبال

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحقوقيون والسد الإثيوبى
مؤمن المحمدي
يعنى إيه «رأى»؟
د. منى حلمى
أبريل والسفر إلى أمى «نوال» لاحتضانها تحت التراب إلى الأبد
مؤمن المحمدي
الدوبلير
المزيد

الثقافة

رئيس تونس: مصر دائمًا ستظل زاخرة بفنونها وثقافتها العريقة

«لم يلق عليه السلام».. أستاذ جامعي يضرب زميله في جامعة المنوفية

حسين عثمان: تقديم الوجوه الشابة في «ريشة» على رأس أولوياتنا

شاهد.. وزيرة الثقافة تستقبل الرئيس التونسي بدار الأوبرا