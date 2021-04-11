مسلسلات «المتحدة» تنطلق الإثنين 12 أبريل

كشف المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة للخدمات الإعلامية عن مواعيد أول إذاعة لمسلسلات الموسم الرمضاني الحالي على قنوات المتحدة العامة وحدد أن الساعة 12 مساء يوم الإثنين هو أول إذاعة لأربعة من المسلسلات ليذاع مسلسل "ضل راجل" على"قناة الحياة" بطولة ياسر جلال ونور ومحمود عبد المغنى ونرمين الفقى وأحمد حلاوة ومن إخراج أحمد نادر جلال.بينما تقدم "قناة أون" مسلسل "بين السما والأرض" بطولة هاني سلامة ودرة وسوسن بدر وأحمد بدير ويسرا اللوزى ونجلاء بدر وندى موسى ومحمد ثروت ومحمد لطفى ومحمود البزاوى ومن إخراج محمد العدل.وأضاف صالح أن مسلسل "لعبة نيوتن" سيذاع على قناة "دى ام سي" بطولة منى زكى وسيد رجب و محمد ممدوح ومحمد فراج وعائشة بن أحمد ومايان السيد و من اخراج تامر محسن أما قناة "سي بي سي" فتذيع مسلسل "اللى مالوش كبير" بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى وخالد الصاوى وخالد سرحان ودينا فؤاد ودنيا عبد العزيز و من اخراج مصطفى فكرى.وأضاف صالح أنه بدأ من أول رمضان تبدأ القنوات فى إذاعة الخرائط الرمضانية للبرامج المختلفة و الدراما الرمضانية.وأوضح صالح أن تامر مرسى رئيس مجلس إدارة المتحدة يتابع عن قرب كافة الاستعدادات لشهر رمضان المعظم فى القنوات التلفزيونية والترددات الإذاعية، ومنصة واتشات وكافة الوسائل الإعلامية المختلفة.