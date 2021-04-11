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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الآن.. تردد قناة mbc مصر نايل سات لمتابعة مسلسلات رمضان 2021

الأحد 11/أبريل/2021 - 11:14 م
قناة mbc مصر
قناة mbc مصر
الدستور
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ارتفعت مؤشرات البحث على جوجل عن تردد قناة mbc مصر لمتابعة مسلسلات رمضان 2021، ونقدم لكم كافة التفاصيل عن أخر التحديثات  لتردد قناة إم بى سي مصر، خلال التقرير التالي، حتى يستمتع المشاهدين بمشاهدة كافة المسلسلات التى ستعرض خلال شهر رمضان الكريم، ولكيفية تنزل القناة على القمر الصناعى النايل سات، يجب متابعة التقرير حتى يستطيع المواطنين في مصر والوطن العربى تنزيل القناة.

وتستعد المحطة لإذاعة المسلسلات في رمضان، على مدار اليوم طوال الاربعة وعشرين ساعة، وتعرض القناة كل عام في شهر رمضان، العديد من المسلسلات الحصرية التى تجذب الجمهور، وينتظر المشاهدين في مصر والوطن العربي المسلسلات التي تذاع على القنوات المختلفة في شهر رمضان الكريم، من ضمنها قناة ام بي سى مصر.

تردد قناة mbc مصر مشاهدة مسلسلات رمضان 2021

تعد قناة إم بي سى مصر من أهم مجموعة القنوات الفضائية التي تعرض المسلسلات في شهر رمضان المقبل، ويجب على المواطنين اتباع الخطوات التالية حتى يستطيع المشاهدين تنزيل المحطة على القمر الصناعى النايل سات، كما هو موضح بالأتى:

- يجب على المواطنين الدخول على القائمة الموجودة فى جهاز الريسيفر، أو menu، داخل جهاز الريسيفر، ويختار الإعدادات.

- ثم يختار المواطن القمر الصناعي النايل سات، ويكتب تردد القناة وهو ١٢٠١٥، ويجب أن يكون معدل الاستقطاب في الريسيفر رأسي أو عمودي، ومعدل الترميز ٢٧٥٠٠، ومعدل تصحيح الخطأ ٥٦.
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- بعد ذلك يقوم المشاهد بالضغط على بحث، حتى يتمكن جهاز الريسيفر من الوصول إلى المحطة، وبعد ذلك يقوم النظام الموجود بجهاز الريسيفر بتنزيل تردد قناة mbc مصر لمتابعة مسلسلات رمضان 2021 على النايل سات، وبعد ذلك يضغط المشاهد على كلمة حفظ، وتلك الخطوات السابقة لتنزيل تردد القناة.

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