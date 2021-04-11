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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رائد فضاء روسي يشيد بجهود الدولة المصرية فى دعم ذوي القدرات

الأحد 11/أبريل/2021 - 09:48 م
جريدة الدستور
فاتن غلاب
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نظمت مؤسسة "روس آتوم" بالتعاون مع المركز الثقافى الروسى بالقاهرة لقاء مع أطفال المدارس بحضور وفد من مؤسسة "أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة"، فى إطار برنامج زيارة رائد الفضاء الروسى ميخائيل كورنيينكو إلى مصر.

وأعرب "كورنيينكو" عن سعادته الخاصة بلقائه مع طلاب مصر الصغار، لأنهم المستقبل ولثقته أن أسئلتهم ستكون على قدر كبير من الأهمية كونها تختلف عن أسئلة الكبار.

وأشار رائد الفضاء الروسى إلى الأطفال بالقاعة قائلًا: "ربما يجلس بينكم الآن رائد فضاء جديد"، وفى إجابته على الأسئلة تطرق إلى أن هذه الزيارة إلى مصر هى الأولى فى حياته وأنه انتظرها لسنوات طويلة حتى تتحقق حيث كانت رغبته فى زيارتها جاءت لحظة وجوده فى الفضاء الخارجى، معلقًا أن الأهرامات هى أبرز ما شاهده وتمنيت أن أزورها، وعن إحساسه بالزمن أجاب "أننا نعيش مع الأرض بنفس التوقيت الزمنى، ولم نكن نشعر بأى اختلاف".

وعن شروط اختيار رائد الفضاء، قال: انتظرت 13 عامًا حتى تحقق حلمى باختيارى للقيام برحلتى الفضائية الأولى، حيث اجتزت الاختبارات الذهنية والنفسية والبدنية من خلال عدد هائل من الخبراء والمتخصصين وسط اجراءات شديدة الصرامة.

من حانبهم، قدم أطفال مؤسسة "أولادنا" عرضًا فنيًا غنائيًا واستعراضيًا مبهرًا أشاد به ميخائيل كورنيينكو الذى أصر على الصعود إلى المسرح لتهنئتهم والتقاط الصور التذكارية معهم، وحمل أصغرهم مهنئًا إياهم على الأداء المبدع الشيق.

فيما أبرزت سهير عبد القادر رئيس مؤسسة "أولادنا" فرحة وسعادة الأطفال بلقاء رائد الفضاء الروسى، الذى جاء تأكيدًا لمبادرة المؤسسة حول كيفية التعامل مع ذوي القدرات الخاصة ودمجهم في المجتمع، كما قدمت الشكر للسفير الروسى والمركز الثقافي الروسي بالقاهرة وميخائيل كورنيينكو على تواضعه وكلماته الساحرة لهم.

وفى الختام أشاد رائد الفضاء ميخائيل كورنيينكو بجهود الدولة المصرية فى دعم ذوى القدرات، مؤكدًا أن هذا يعكس الوعى والعمق الإنسانى فى قرارات القيادة السياسية، متمنيًا أن يكون هناك تعاون بين مصر وروسيا لدعم الأطفال من ذوى القدرات الخاصة.

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