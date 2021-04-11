مصادر: تكليف نائبة وزير السياحة بمتابعة مبادرة «المركزي» لدعم القطاع

كشفت مصادر خاصة أن الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار كلف غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة بمتابعة المستفدين بغرفة المنشآت الفندقية من المبادرات التى أطلقتها الحكومة ممثلة فى مبادرة البنك المركزى لدعم القطاع السياحى الخاصة سداد الرواتب وتكاليف الصيانة والإحلال والتجديد.بالتنسيق مع اتحاد الغرف السياحية، وتسعى "شلبى" لعقد اجتماع مع ممثلى البنوك بناء على تكليفات الدكتور رئيس مجلس الوزراء للتعرف على مدى استفادة القطاع السياحى من مبادرات البنك المركزى.يذكر أن غرفة المنشات الفندقية برئاسة ماجد فوزي طالبت أعضائها بسرعة موافتاها بالمنشآت التي استفادات من مبادرة البنك المركزي لدعم قطاع السياحة.وأوضحت الغرفة فى كتاب دورى تم تعميمه على أعضاء الجمعية العمومية، أن وزارة السياحة والآثار طالبت الغرفة بضرورة موافاتها ببيان فعلي يتضمن عدد المنشآت الفندقيه التي قامت بصرف القرض الخاص بمبادرة المركزي الخاصة بالقطاع السياحي لسداد الرواتب وتكاليف الصيانة.وصممت الغرفة استمارة وأرفقتها بالكتاب الدورى لإدراج البيانات المطلوبة وإعادة إرسالها مرة أخرى إلى الغرفة علق أن تكون هذه البيانات بصيغة SOFT COPY سوفت كوبي أو EXCEL SHEET إكسل شيت وليس pdf وإرسالها على إيميلات الفروع والشعب التابعة للغرفة.