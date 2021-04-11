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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

أستاذ بآداب المنوفية يكشف تفاصيل تعدي رئيس قسم عليه بالكلية

الأحد 11/أبريل/2021 - 09:39 م
جامعة المنوفية
جامعة المنوفية
ايهاب مصطفى
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قال الدكتور محمد مرتضي، مدرس النحو والصرف والعروض بآداب المنوفية:"كانت هناك خلافات سابقة بيني وبين الدكتور سعيد شوقي رئيس قسم اللغة العربية بالكلية، وأنني اعترضت في وقت سابق لتوزيعه الجدول في القسم، وكنت أرى أن توزيعه ليس فيه أي عدالة، ووقتها سبّني على جروب القسم، وكان ردي عليه أنني قلت: علمني أهلي ألا أرد على السب، ومن وقتها حدثت قطيعة بيننا ولا يكلم أحدنا الآخر.

أضاف مرتضى، لـ"الدستور":"اليوم مررت به دون أن أرد عليه السلام، ودخلت لأمارس عملي، فوجدته يتهجّم علىّ ويخنقني بكلتا يديه ويكيل لي السباب، سيل من الشتائم راح يردده وفي سياق كلامه قال "أنا هاخد حقي منك بدراعي"، وحاول الزملاء أن يبعدوه عني دون فائدة، وللمصادفة كان هناك أعضاء هيئة تدريس متواجدين ومنهم الدكتور محمد عبد الستار الذي حاول إزاحته، فلكمه الدكتور سعيد بيديه ففقد الوعي، لأنه يعاني من مرض السكر، ولم أرد على السب أو الضرب، وقمت بتحرير محضر ضده في قسم شرطة شبين الكوم.

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