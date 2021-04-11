براتب يصل لـ3200 جنيه.. 400 فرصة عمل جديدة في المنوفية

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر 400 فرصة عمل جديدة بإحدى شركات الملابس الجاهزة بالمنوفية، براتب يتراوح من 1600 إلى 3200 جنيه، حيث يتم تحديده بحسب الخبرة والكفاءة.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 400 عامل خياطة وتعبئة، من الجنسين، على ألا يزيد عمر المتقدم لتلك الوظيفة عن 35 سنة.وتتميز الوظائف المتاحة بالشركة، بتوافر تأمين صحي، وتأمين اجتماعي، ومواصلات داخل المنوفية، وإضافي، وزيادات.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01096707045، أو التوجه لمقر الشركة في قطعة رقم 1، المنطقة الصناعية الرابعة، السادات، المنوفية.