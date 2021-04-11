«بط ومحشي ورز معمر».. سفرة «الكفراوية» في رمضان (فيديو)

يحتفل أهالي محافظة كفر الشيخ بشهر رمضان بكل ما لذ وطاب على موائد الطعام، وتأتي على رأس هذه الأكلات «البط والمحشي» بكافة أنواعه بالإضافة إلى المكرونة والكسكسي.وحول شهر رمضان وأبرز مظاهر الاحتفال به، قالت توحيدة السيد، ربة منزل وطاهية للوجبات الجاهزة المنزلية، إن محافظة كفر الشيخ تشتهر باللحوم سواء الحمراء أو البيضاء وكذلك الأسماك بكافة أنواعها وكل هذه الأصناف يتم تحضيرهم مَنْزِلِيًّا، لكن شهر رمضان الكريم يحتكر وجبتي اللحوم خاصة البط منها وأيضا المحاشي فضلا عن الأرز المعمر الذي ما زال قادرا على الحفاظ على مكانته على المائدة الرمضانية، وهو عبارة عن أرز يتم طهوه بالزبدة الفلاحي واللبن ومن الممكن وضع الفراخ أو اللحوم الحمراء داخله، في طواجن من الفخار أو صواني ألومنيوم.وأضافت "توحيدة" أن هناك البعض يفضلون طواجن البامية باللحمة، وأطباق السلطات المختلفة ومحاشى الكوسة وورق العنب، أما السحور، فالشباب يتجمعون حول الفول والطعمية، فيما تفضل السيدات إعداد الحلويات بأنواعها كالأرز بلبن، كنافة بالقشطة، قطايف، البقلاوة، كاستر ومهلبية.فيما قال محمد إبراهيم، صاحب محل دواجن وطيور حية، إن شهر رمضان المبارك هو موسم خاص لهم لقيام المواطنين بالإقبال على شراء الطيور وخاصة البط، والذين يتناولونه بالطرق المختلفة ما بين المسلوق المحمر والمحشي بمكونات مختلفة، وغالبا ما يقومون بحشوه محشي كرنب أو ورق عنب حسب الحاجة، وهذه الوجبة تعد هي الوجبة الأساسية خلال معظم شهر رمضان ولا سيما أول يوم من الشهر الكريم.وأضاف أنه يضطر لزيادة العمالة خلال شهر رمضان لملاحقة الطلبات التي تزيد الضعف عن الأيام العادية، حيث يقوم بتخصيص عامل للبط فقط نظرًا لكثرة الطلب والإقبال عليه.من ناحيته، أوضح عبد السلام محفوظ، مدرس، أنه يحرص على تناول الوجبات الدسمة طوال شهر رمضان وخاصة في أول أيامه حتى يتمكن من الصوم في اليوم التالي، وتعد المحاشي والبط والطواجن المختلفة هي الخيارات الأولية له، مؤكدا أنه قد تعود على ذلك منذ الصغر من والده ومازال يحرص على ذلك، فضلا عن الحلوى المعتادة كالكنافة والقطائف والعصائر المختلفة.