«الدستور» داخل أقدم ورشة لصناعة «الفانوس الأركيت».. روح الفنان في هدية رمضان

يعد الفانوس أحد أهم مظاهر الاحتفال بها شهر رمضان الكريم، والذي تختلف أنواعه من حيث الصناعة والمكونات فمنه البلاستيك والصاج والصيني، ومن بين تلك الأنواع المصنوع من خشب الأركيت من وهو من أكثر الفوانيس التى تشهد إقبالًا كبيرًا من الكثيرين، تحديدا في محافظة الفيوم.«الدستور» تجولت داخل أقدم ورشة لصناعة الأركيت بشارع مصطفى كامل بمدينة الفيوم تشتهر بأنها أقدم ورشة لتصنيع الفانوس الأركيت بالمحافظة.أسامة محمد، أحد أقدم صانعى فانوس الأركيت بمحافظة الفيوم، أكد أنه يعمل بالمهنة منذ أكثر من 30 عامًا، هو وأسرته، مشيرًا إلى أن الفانوس من الخشب يعيش لسنوات تصل الى 10 سنوات.ويضيف أسامة، أنه يقوم بتقطيع الأخشاب حسب الحجم المطلوب وبعد ذلك بتركيب تلك القطع معًا حتى يخرج فانوسًا كاملًا ثم يضع به الأنوار والأغنية، حيث إن الفوانيس المصنوعة من خشب الأركيت من أكثر الفوانيس المميزة والعتيقة بمحافظة الفيوم لها عشاقها الذين يقبلون على شرائها خلال شهر رمضان ويطلبون تصميمها بأشكال مختلفة وأحيانا يطلبون وضع أسماء بعينها أو صورة لشخص داخل تصميم الفانوس.ويشير إلى أن الفانوس الأركت يتميز بكثير من الأشكال اليدوية، وأفضل من الصينى الجاهز، والفانوس اليدوي به روح الفنان والإبداع بالرسم على الخشب والتفريغ على المكنة، وصعب كسرة ويعيش مدة أطول، ويتم نقش الاسم على جوانبه أو وضع صورة، ويُقبل عليه عدد كبير من الشباب كهدية تذكارية.ويستكمل حديثه، أن الفانوس الخشبي عليه إقبال كبير جدا، لأن أفضل فانوس هو ما تصنعه بنفسك، وتكتب عليه ما تريد.وتختلف أسعار الفوانيس، طبقا للحجم والشكل والإمكانيات الموجودة به، فيبدأ سعر الفانوس الخشب من 25 جنيها، والفانوس الأكبر منه حجما 35 جنيها، بينما يصل سعر الفانوس الخشبي الكبير 100 جنيه.