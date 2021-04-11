رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 11 أبريل 2021 الموافق 29 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الدستور» داخل أقدم ورشة لصناعة «الفانوس الأركيت».. روح الفنان في هدية رمضان

الأحد 11/أبريل/2021 - 09:26 م
ورشة لصناعة الفانوس
ورشة لصناعة الفانوس الأركيت
زينب علاء
طباعة

يعد الفانوس أحد أهم مظاهر الاحتفال بها شهر رمضان الكريم، والذي تختلف أنواعه من حيث الصناعة والمكونات فمنه البلاستيك والصاج والصيني، ومن بين تلك الأنواع المصنوع من خشب الأركيت من وهو من أكثر الفوانيس التى تشهد إقبالًا كبيرًا من الكثيرين، تحديدا في محافظة الفيوم.

«الدستور» تجولت داخل أقدم ورشة لصناعة الأركيت بشارع مصطفى كامل بمدينة الفيوم تشتهر بأنها أقدم ورشة لتصنيع الفانوس الأركيت بالمحافظة.

أسامة محمد، أحد أقدم صانعى فانوس الأركيت بمحافظة الفيوم، أكد أنه يعمل بالمهنة منذ أكثر من 30 عامًا، هو وأسرته، مشيرًا إلى أن الفانوس من الخشب يعيش لسنوات تصل الى 10 سنوات.

ويضيف أسامة، أنه يقوم بتقطيع الأخشاب حسب الحجم المطلوب وبعد ذلك بتركيب تلك القطع معًا حتى يخرج فانوسًا كاملًا ثم يضع به الأنوار والأغنية، حيث إن الفوانيس المصنوعة من خشب الأركيت من أكثر الفوانيس المميزة والعتيقة بمحافظة الفيوم لها عشاقها الذين يقبلون على شرائها خلال شهر رمضان ويطلبون تصميمها بأشكال مختلفة وأحيانا يطلبون وضع أسماء بعينها أو صورة لشخص داخل تصميم الفانوس.

ويشير إلى أن الفانوس الأركت يتميز بكثير من الأشكال اليدوية، وأفضل من الصينى الجاهز، والفانوس اليدوي به روح الفنان والإبداع بالرسم على الخشب والتفريغ على المكنة، وصعب كسرة ويعيش مدة أطول، ويتم نقش الاسم على جوانبه أو وضع صورة، ويُقبل عليه عدد كبير من الشباب كهدية تذكارية.

ويستكمل حديثه، أن الفانوس الخشبي عليه إقبال كبير جدا، لأن أفضل فانوس هو ما تصنعه بنفسك، وتكتب عليه ما تريد.

وتختلف أسعار الفوانيس، طبقا للحجم والشكل والإمكانيات الموجودة به، فيبدأ سعر الفانوس الخشب من 25 جنيها، والفانوس الأكبر منه حجما 35 جنيها، بينما يصل سعر الفانوس الخشبي الكبير 100 جنيه.

موضوعات متعلقة

السعودية توافق على إقامة التراويح في المسجدين الحرام والنبوي

خناقة بين الأهلي والزمالك على الفائز بلقب دوري الجمهورية

إمساكية أول أيام شهر رمضان 13-4-2021.. موعد اذان المغرب والفجر وساعات الصوم

خطوات تسجيل الحصول على مصل كورونا من موقع وزارة الصحة والسكان


الصور

image description

نواب دمياط يبحثون حل أزمة الصيادين المحتجزين في إريتريا

image description

جولة فى أقدم ورشة لصناعة التحف النحاسية بمصر القديمة (صور)

image description

استكمال أعمال رصف طريق الرى بمركز القوصية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: مد ساعات العمل بمراكز تطعيم لقاح كورونا

image description

ورشة عمل عن «الفهرسة الآلية» بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

إمساكية أول أيام شهر رمضان 13-4-2021.. موعد اذان المغرب والفجر وساعات الصوم

خناقة بين الأهلي والزمالك على الفائز بلقب دوري الجمهورية

أسعار الدواجن اليوم الأحد 11-4-2021

إنفوجراف

image description

تزوير ومخدرات.. التحقيقات تكشف أسرار حادث قطاري سوهاج (إنفوجراف)

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

«تويتر» تتدخل بعد استهداف نجم مانشستر سيتي ستيرلينج عنصريًا

جدول الامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي 2021

مواعيد امتحان شهر أبريل 2021 لجميع المراحل الدراسية

خطوات تسجيل الحصول على مصل كورونا من موقع وزارة الصحة والسكان

أيام زمان

ماذا عندك يا مرسي.. كيف اكتشف شاعر الأغنية نفسه عبر قصيدة رثاء؟

ألاعيب الرجال فى حياة أصالة وأنغام.. كيف أدت لقطيعتهما؟

«يا صالح أفندي».. حكاية موسيقار الأجيال مع صاحب «ليه يا بنفسج»

«القاهرة - كابول».. الحياة السرية لقادة التطرف في الكهوف والجبال

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحقوقيون والسد الإثيوبى
مؤمن المحمدي
يعنى إيه «رأى»؟
د. منى حلمى
أبريل والسفر إلى أمى «نوال» لاحتضانها تحت التراب إلى الأبد
مؤمن المحمدي
الدوبلير
المزيد

الثقافة

رئيس تونس: مصر دائمًا ستظل زاخرة بفنونها وثقافتها العريقة

«لم يلق عليه السلام».. أستاذ جامعي يضرب زميله في جامعة المنوفية

حسين عثمان: تقديم الوجوه الشابة في «ريشة» على رأس أولوياتنا

شاهد.. وزيرة الثقافة تستقبل الرئيس التونسي بدار الأوبرا