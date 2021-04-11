موسم جبار.. نجوم دراما رمضان 2021 يتحدثون

نيللى كريم: «وجود محمد فراج طمّنى»

منذر رياحنة: وجبة درامية مليئة بـ«الأكشن»

رمضان: صعيدى أحارب الإنجليز وأهرب للقاهرة

سمية الخشاب: انتظرونى فى دور «حلاوتهم»

على ربيع: العمل مع الأطفال مرهق وممتع

طارق لطفى: الإرهابى بعيدًا عن النمطية

حنان مطاوع: الشخصيات سكان عمارة واحدة

أنوشكا: سعيدة بعودتى للساحة بعد ٤ سنوات غيابًا

منى زكى: نعالج قضايا اجتماعية

تأليف: إياد نصار: نُظهر بطولات الشرطة

يسرا: أجسد دور طبيبة تجميل تدعى مريم

هانى سلامة: مختلف عن قصة نجيب محفوظ

أحمد السقا: صراع ملىء بالمفاجآت بين «عساف» و«غفران»

أمير كرارة: الأسد حقيقى ويصاحبنى طوال الأحداث

مى عمر: القصة غير مسبوقة.. وتدربت على اللهجة

درة: لا تشابه مع «فيلم هند رستم».. وأرتدى الحجاب

دياب: عمل فنى يليق بالمشاهدين

يسرا اللوزى: أجسد «مُدربة جيم»

نضال الشافعى: مبنى على وقائع حقيقية

هند صبرى: لا أشغل بالى بالمنافسة

باقة مميزة من المسلسلات توفرها قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الموسم الدرامى الرمضانى، بينها أعمال وطنية واجتماعية وكوميدية، إلى جانب دراما الإثارة والتشويق والأكشن، مع تجربة جديدة لأول مرة فى مصر، وهى مسلسلات الـ١٥ حلقة.ويشهد الموسم الدرامى الرمضانى تعاونًا بين شركة «سينرجى»، عملاق الإنتاج الدرامى، مع عدد من الشركات الأخرى، فى تجرية فريدة من نوعها تسهم فى إثراء الساحة الدرامية وعودة الريادة المصرية من جديد.«الدستور» تحدثت إلى عدد من أبطال دراما رمضان، الذين تعهدوا للجمهور بـ«جرعة فنية» خالية من «المط» وبعيدة عن الإسفاف، تتماس مع المجتمع، وتقدم جميع الأشكال الدرامية بأفضل صورة.قالت النجمة نيللى كريم إنها بذلت مجهودًا كبيرًا فى مسلسلها الرمضانى «ضد الكسر»، متمنية أن ينال رضا وإعجاب الجمهور. وأضافت أنها تتعاون مع الفنان محمد فراج للمرة الثالثة فى «ضد الكسر»، ومن ثم تشعر بالتفاؤل بوجوده بجانبها فى بطولة المسلسل، لأن العملين السابقين حققا نجاحًا جماهيريًا وكانا من العلامات فى الدراما. وعبّرت عن سعادتها بالتعاون مع شركتى «العدل جروب» و«سينرجى»، لأنهما من أكبر شركات الإنتاج فى العالم العربى حاليًا، وهو ما يجعلها تشعر بالفخر والسعادة.قال الفنان منذر رياحنة إنه وطاقم مسلسل «موسى» بذلوا جهدًا كبيرًا خلال التصوير، لإخراج العمل فى أفضل شكل ممكن، حتى يستمتع الجمهور بـ«وجبة فنية دسمة مليئة بالأكشن والرومانسية والكوميديا أحيانًا».وأوضح «رياحنة» أن العمل كان يتم تصويره لفترات طويلة للغاية قد تصل لـ١٦ ساعة يوميًا، فى ظل ظروف صعبة بسبب فيروس «كورونا»، وهو ما جعل الأمور تصعب كثيرًا فى بداية التصوير، لكن مع اقتراب انتهائه وعرضه، أصبح الأمر أكثر إمتاعًا بسبب جودة ما تم تصويره.وعبر عن سعادته بالمشاركة مع محمد رمضان فى عمل واحد، واصفًا إياه بأنه فنان موهوب يقدر كل العاملين معه، ما جعل كواليس تصوير المسلسل ممتازة، وبها حالة صداقة تعبر عن مدى الحب المشترك بين كل صناعه، وهو ما سيرى الجمهور آثاره على الشاشة.وكشف عن أنه يجسد دور شخص يدعى «نوفل»، وهو صعيدى شرير، لكن بمفهومه الخاص الفريد من نوعه، هو ما سيظهر فى الحلقات الأخيرة من العمل.واعتبر أن «موسى» ملحمة تاريخية محترمة تليق بعقلية المشاهدين، ويحاول صناعها تقديم واقع حقيقى عن فترة سابقة من تاريخ مصر بطريقة سهلة تصل إلى المشاهدين بكل أعمارهم وأفكارهم المختلفة.واختتم: «أتمنى أن يجد العمل القبول المطلوب خلال أيام الشهر الكريم، خاصة فى ظل وجود أعمال جيدة تشارك فى هذا الماراثون الرمضانى المميز».توقع الفنان محمد رمضان أن يكون مسلسله الجديد «موسى» ملحمة مهمة فى تاريخ الدراما العربية، مشيرًا إلى أنه يقدم دورًا مختلفًا عن كل أعماله السابقة، فى العمل الذى يواصل تصويره حتى الأيام الأولى من شهر رمضان.وكشف «رمضان» عن أن أحداث المسلسل تدور خلال فترتى الخمسينيات والستينيات، عن رحلة كفاح شاب من إحدى محافظات الصعيد، يتوفى والده منذ الصغر فيتحمل مسئولية أشقائه، ويتصدى لجنود الاحتلال الإنجليزى وعدد من كبار الشخصيات فى القرية، ثم يضطر للهروب إلى القاهرة، حيث يقع فى حب «حلاوتهم» التى تجسدها الفنانة سمية الخشاب، فى إطار درامى تشويقى منذ الحلقة الأولى.وأعرب عن سعادته بالتعاون الأول مع المؤلف الكبير ناصر عبدالرحمن، قائلًا إنه كان يتمنى العمل معه منذ زمن طويل، كما أنه تشرف أيضًا بالعمل مع المخرج محمد سلامة، خاصة أنه موهوب وله وجهة نظر تُطور من العمل وتضيف إليه. وأشار إلى أن المسلسل يضم نخبة كبيرة جدًا من النجوم، من بينهم سمية الخشاب، ومنذر رياحنة، الذى يتعاون معه لأول مرة، واصفًا إياه بأنه ممثل كبير شرِفَ بالعمل معه، خاصة مع وجود صراع كبير بينهما خلال الأحداث، ما يزيدها إثارة وتشويقًا.واختتم «رمضان» قائلًا: «أعود لجمهورى بعمل كبير وضخم، أراهن فيه على قوة القصة والسيناريو للمؤلف الكبير ناصر عبدالرحمن، وكتيبة الممثلين، وكل عناصر المسلسل، الذى أتمنى أن يلقى النجاح والمتابعة من الحلقة الأولى حتى الأخيرة».أعربت الفنانة سمية الخشاب عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة فى مسلسل «موسى»، الذى يمثل أول تعاون لها مع الفنان محمد رمضان، واصفة إياه بأنه «نمبر وان».وقالت «سمية» إنها متحمسة جدًا لتجسيد شخصية «حلاوتهم»، لأنها جديدة ومختلفة جدًا، وتلعب من خلالها دور حبيبة البطل «موسى» الذى يجسده الفنان محمد رمضان. وأضافت: «حالة كبيرة من التفاهم جمعتنى بالفنان محمد رمضان خلال تصوير المسلسل، تطورت إلى ما يشبه الصداقة والعلاقة الأخوية»، مضيفة: «متفائلة بالعمل وأتوقع له نجاحًا كبيرًا فى المنافسة وتصدر قائمة الأعلى مشاهدة».ويشارك فى المسلسل إلى جانب محمد رمضان وسمية الخشاب كل من: هبة مجدى ورياض الخولى وصبرى فواز وسيد رجب وإيمان العاصى وعارفة عبدالرسول ومنذر رياحنة وأمير صلاح الدين وآخرين.كشف الفنان على ربيع عن أنه يؤدى دور الأب لأول مرة فى مشواره الفنى من خلال مسلسل «أحسن أب»، مبينًا أن فكرة المسلسل شدته منذ الوهلة الأولى، خاصة أنه قريب من الأسر.وقال إن الشخصية التى يؤديها تشهد العديد من التطورات، ليثبت لابنه أنه أب مثالى، مشيرًا إلى أنه لم يتخوف من فكرة مسلسلات الـ١٥ حلقة، لأنها ستقدم الموضوع بشكل مكثف مع جرعة كوميدية.وأضاف أن العمل مع الأطفال على الرغم من أنه مرهق بشكل كبير، إلا أنه استمتع به، متعهدًا بتقديم عمل هادف يناقش العديد من القضايا فى إطار كوميدى.وأعرب عن سعادته بالتعاون مع فريق العمل فى مسلسله الجديد، مشددًا على أن الشركة المنتجة وفرت كل الإمكانات وعناصر النجاح.وأشار إلى أنه متفائل بالمنافسة الرمضانية لهذا العام، متمنيًا النجاح والتوفيق لكل صناع المسلسلات ونجوم الدراما.مسلسل «أحسن أب» تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته: هاجر أحمد، وأحمد تهامى، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وعدد من الفنانين.أعرب الفنان طارق لطفى عن سعادته بالعمل فى مسلسل «القاهرة: كابول» الذى انتهى من تصويره مؤخرًا.وقال «لطفى» إن العمل تجاوز المعالجة النمطية فى تناول الشخصيات الإرهابية، ورصدها من مختلف جوانبها الإنسانية والفكرية، وتوقف كثيرًا عند الأسباب التى تؤدى للتطرف، ومن ثم قدم تجربة هدفها الوعى بخطورة مثل هذه التحولات.وأضاف: «سيفاجأ كثيرون فيما يتعلق بشخصية أسامة بن لادن، وستخالفهم التوقعات حولها برؤية المسلسل، فالمؤلف لم يتناول قصة حياة زعيم القاعدة، إنما مزج عددًا كبيرًا من الشخصيات، لتخرج باسم الشيخ رمزى».قالت الفنانة حنان مطاوع إن «القاهرة: كابول» يسلط الضوء على فترات زمنية من بينها حقبة التسعينيات وما شهدته من أحداث مختلفة.وأضافت أن العمل يناقش دور الأيادى الخارجية فى ظهور الأفكار المتطرفة فى مجتمعاتنا، مشيرة إلى أن الشخصيات جمعتها عمارة سكنية واحدة ونشأت بينها صداقة، لكن نظرًا لأحداث كثيرة تمر شخصياتها بتغييرات وانقلابات جذرية، على الرغم من انتمائها إلى مكان وبيئة واحدة، فظهر الاختلاف بينها، عبر أفكار تصل إلى حدود التناقض.وأشارت إلى أنها كانت تتمنى أن تجمعها مشاهد بالفنان فتحى عبدالوهاب، إذ إن معظم المشاهد تجمعها بالفنان طارق لطفى، الذى وصفته بالمبدع الخلوق، مبينة أن أحداث المسلسل تحمل العديد من المفاجآت غير المتوقعة. وتلعب «حنان» دور منال ابنة الأستاذ حسن، الذى يجسده الفنان نبيل الحلفاوى، وهى نموذج المرأة المصرية التى تعبر عن الشريحة الأوسع من الشعب، إذ تتميز بالقوة والصلابة وخفة الظل والعفوية، فضلًا عن كونها صاحبة موقف مِن كل ما يدور على الساحة.عبّرت الفنانة أنوشكا عن سعادتها بالعمل مع الفنان الكبير يحيى الفخرانى فى المسلسل الرمضانى «نجيب زاهى زركش»، معتبرة أنه سيكون ضمن الأعمال المميزة على المستوى الدرامى خلال أيام الشهر الكريم.وقالت إن العمل يرصد بعض القضايا الاجتماعية التى نتأثر بها فى حياتنا، وتحديدًا فكرة النسب والعلاقة بين الآباء والأبناء، حيث يرصد العمل ذلك فى إطار من الدراما الاجتماعية التى كتبها المؤلف عبدالرحيم كمال بشكل جيد.ووصفت «أنوشكا» العمل بالمحترم فكريًا وتمثيليًا، لما فيه من نجوم كبار على المستوى التمثيلى، وهو الأمر الذى سيراه الجمهور خلال العرض على مدار أيام الشهر الكريم، خاصة خلال منتصف الحلقات، كاشفة عن أن الأحداث سوف تشتعل تباعًا.ورأت أن العمل مع مخرج «شاطر» مثل شادى الفخرانى أمر يدعو للتفاؤل، خاصة أنه يعرف جيدًا كيف يخرج ما بداخل الممثل من طاقة إيجابية تمثيلية بشكل موضوعى وبطريقة محترفة، مضيفة: «شرُفت بالاشتراك معه فى هذا العمل ذى المحتوى الراقى والمميز».وعبّرت عن سعادتها بالعودة مرة أخرى لعالم الدراما الرمضانية بعد غياب دام ٤ سنوات منذ أن قدمت مسلسل «حلاوة الدنيا» مع النجمين هند صبرى وظافر العابدين، مؤكدة أن الموسم الحالى سيكون مليئًا بالمفاجآت على مستوى شكل الدراما الموجودة والمتنافسة خلاله.وتمنت أن يصل المسلسل لقلوب المشاهدين خلال عرضه فى شهر رمضان، وأن تصل رسالته إلى أكثر عدد من الجمهور، خاصة أنه ملىء بكل أشكال الدراما على المستويين الكوميدى والدرامى.عبّرت الفنانة منى زكى عن سعادتها بالتواجد فى السباق الرمضانى من خلال مسلسل «لعبة نيوتن»، الذى يشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين، من بينهم محمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن أحمد ومايان السيد وأسامة الهادى، مشيرة إلى أن أى فنان فى مصر والوطن العربى يتمنى العمل مع المخرج تامر محسن لما يتميز به من اختلاف وحرفية شديدة.وقالت إن العمل من قصة تامر محسن أيضًا، ونُظمت ورشة كتابة بقيادة السيناريست مها الوزير، ومشاركة سمر عبدالناصر ومحمد الشخيبى وعمار صبرى، مؤكدة أن الشركة المنتجة قدمت كل إمكاناتها للعمل، ولم تتعجل فى تقديمه للجمهور على الرغم من الصعوبات التى واجهتها.وأشارت إلى أن قصة المسلسل تتعلق بالأسرة المصرية، وهى قريبة من الناس، وتتناول قضايا اجتماعية فى إطار إنسانى، مبينة أنها تؤدى شخصية «هنا».ويعرض «لعبة نيوتن» على شاشة قناة «dmc»، وتدور أحداثه حول رحلة «هنا» و«حازم» اللذين يخططان فى سرية تامة لإنجاب طفلهما على الأراضى الأمريكية، ولكن تتعقد المغامرة شيئًا فشيئًا وتأخذهما لعوالم لم تكن فى الحسبان، وتم تصوير المسلسل بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.أعرب الفنان إياد نصار عن سعادته بالمشاركة فى الجزء الثانى من مسلسل «الاختيار»، الذى يتناول قصصًا من بطولات الشرطة المصرية فى كفاحها ضد أعداء الوطن، بشكل درامى مميز. وقال إن العمل يرصد بطولات ملحمية مليئة بمشاهد الأكشن، منفذة بطريقة احترافية، ويحاول إيصال مفهوم وطنى لكل شعوب عالمنا العربى، فهو تجربة مهمة جدًا، خاصة أنه مبنىٌ على أحداث حقيقية لبطولات ومعارك ضد الإرهابيين. وأضاف أن المخرج بيتر ميمى، الذى يحبه على المستوى الشخصى، استطاع أن يقدم للمشاهد وجبه فنية دسمة مليئة بالتنوع والرقى على مستوى الكادرات، لافتًا إلى أن قصة المسلسل كتبها هانى سرحان بشكل خفيف سيصل بسهوله لقلوب المشاهدين. وأشار إلى أنه سبقت له المشاركة فى الجزء الأول من العمل، ووافق على الفور عندما عرض عليه الاشتراك فى الجزء الثانى، الذى سيظهر فيه بمساحة تمثيلية أكبر، متمنيًا الوصول لقلوب المشاهدين من خلاله. وعن المنافسة هذا الموسم، قال إن مسلسل «الاختيار ٢» يغرّد فى منطقة مختلفة، وهذا واضح منذ العام الماضى، فهو له طبيعة خاصة، وواقع قصته يلمس القلوب بسبب مصداقيتها وقصصها التى عاشها الجميع فى فترات سابقة.رأت النجمة الكبيرة يسرا أن المنافسة هذا العام مختلفة، خاصة مع وجود نجوم لهم ثقل فنى كبير، مؤكدة أن الدراما المصرية صاحبة الريادة فى العالم العربى.وأعربت عن سعادتها بالتعاون مع شركتى «العدل جروب» و«سينرجى» فى مسلسلها الجديد «حرب أهلية»، مشيرة إلى أنها تتعاون للمرة الثانية مع المخرج سامح عبدالعزيز والمؤلف أحمد عادل، بعد نجاح مسلسلها «خيانة عهد» العام الماضى.وقالت إن هذه التوليفة ستقدم شيئًا جديدًا ومختلفًا عن العام الماضى، وتدور أحداث القصة حول أفراد عائلة يتصارعون، لافتة إلى أنها تجسد دور طبيبة تجميل تدعى مريم.على الرغم من أن مسلسل «بين السما والأرض» مأخوذ من القصة التى كتبها الأديب العالمى نجيب محفوظ، وسبق أن قُدمت من قبل فى فيلم سينمائى عام ١٩٦٠، فإنها ستكون «مختلفة تمامًا» عن هذه القصة، وفق ما قاله بطل المسلسل الفنان هانى سلامة.وأضاف «سلامة»: «المسلسل المقرر عرضه فى رمضان يضم خيوطًا درامية مختلفة عن القصة الأصلية التى كتبها أديب نوبل، ورغم وجود شخصيات من القصة، فإنها ستظهر بمعالجة درامية أخرى، مع استحداث شخصيات جديدة، حتى لا نُكرر ما قُدّم من قبل».وشدد على أن العمل ملىء بالإثارة والتشويق، وسيضم ١٥ حلقة فقط، ما يعنى أن الأحداث ستكون أكثر تركيزًا، مختتمًا بقوله: «على المستوى الشخصى أنتظر عرض المسلسل لمشاهدته فى صورته النهائية، خاصة أن طاقم العمل بذل مجهودًا كبيرًا فى التصوير».وعد الفنان أحمد السقا جمهوره بالكثير من «المفاجآت» فى مسلسل «نسل الأغراب»، الذى يناقش العديد من القضايا داخل الصعيد، من خلال صراع بين شخصيتى «عساف الغريب» و«غفران الغريب».وقال «السقا» إن المسلسل يضم مجموعة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم الفنان أمير كرارة، الذى «تجمعنى به عشرة وعيش وملح، وشهادتى فيه ستكون مجروحة، لأننى أحبه كثيرًا، وسبق أن تعاونا فى السينما من قبل»، إضافة إلى مخرج متميز مثل محمد سامى، متابعًا: «سنقدم عملًا ضخمًا يليق بجمهورنا، وأتمنى لجميع زملائى النجاح فى أدوارهم».وعن المنافسة بين الأعمال المعروضة فى الموسم الرمضانى، قال: لا أعترف بمصطلح المنافسة، لأنه من المفترض أن الأعمال الدرامية الموجودة فى الموسم وجميع الفنانين المشاركين بها حريصون على النجاح، خاصة مع نجاح شركتى «المتحدة للخدمات الإعلامية» و«سينرجى» فى إنتاج عدة أعمال مميزة هذا العام، ما يجعل الموسم الرمضانى فى غاية القوة، ويعطى فرصة أكبر لمشاهدة الأعمال ومتابعتها بدقة.وصف الفنان أمير كرارة مسلسل «نسل الأغراب» بأنه مختلف تماما عن أى عمل فنى قدمه من قبل، خاصة أن هذه هى المرة الأولى التى يجسد فيها دور رجل صعيدى، فى عمل يتضمن أحداثًا شيقة لمحبى الدراما الصعيدية.وكشف «كرارة» عن خضوعه لتدريبات مكثفة، على يد خبراء فى تربية الأسود من «سيرك محمد الحلو»، قبل تصوير المشهد الذى يُطعم فيه الأسد، مضيفًا: «كنت متخوفًا فى البداية، خاصة أن المشهد حقيقى، والأسد سيكون صديقى المقرب طوال الأحداث».وأشار إلى أن وجود أحمد السقا والمخرج محمد سامى كان من أهم أسباب موافقته على المشاركة فى المسلسل، معتبرًا أن «السقا» أخ، فى ظل علاقة صداقة وأخوة كبيرة جدا بينهما لا تقتصر على الفن، وأن «سامى» من أهم المخرجين فى مصر حاليًا.كشفت الفنانة مى عمر عن أنها تجسد فى المسلسل شخصية «جليلة»، وهى فتاة صعيدية تدخل فى مجال الصراع بين «عساف» و«غفران»، وتتعرض للعديد من الأزمات جراء عشقهما لها.وقالت «مي» إنها تحمست بشدة لتجسيد الدور، فور ترشيحها للمشاركة فى المسلسل، معتبرة أن «الجمهور سيتفاجأ بالشخصية التى أقدمها، خاصة أنها مليئة بالتطورات والتفاصيل، وتمثل المرة الأولى التى تجسد فيها دور صعيدي»، كاشفة عن تلقيها تدريبات مكثفة لإتقان الحديث باللهجة الصعيدية.وأضافت: «هذه هى المرة الثانية التى أشارك فيها أحمد السقا وأمير كرارة، واستفدت وتعلمت كثيرا من الوقوف أمامهما، ومتفائلة بنجاح العمل، خاصة بعد ردود الفعل التى تلقيتها بعد طرح البرومو، ولكونه ضخم إنتاجيًا وقصته غير مسبوقة فى الدراما المصرية».أرجعت الفنانة درة زروق تحمسها للمشاركة فى الماراثون الرمضانى من خلال مسلسل «بين السما والأرض»، الذى تخوض بطولته بجانب الفنان هانى سلامة، إلى طبيعة دورها المختلف عما قدمته من قبل، الذى تجسد فيه شخصية «علا»، وهى زوجة هانى سلامة التى ترتدى الحجاب.وأضافت «درة» أن من أبرز الأسباب الأخرى التى دفعتها للمشاركة فى العمل هو اقتصاره على ١٥ حلقة فقط، معقبة: «هذه النوعية يشهدها الماراثون الرمضانى فى أكثر من عمل، بما يعد عودة جديدة لها فى الدراما المصرية، بعدما كانت موجودة قديمًا واختفت فى الفترة الأخيرة».ونفت التشابه الكلى بين المسلسل الجديد وفيلم «بين السما والأرض»، قائلة: «صحيح أن المسلسل مأخوذ من قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، التى قُدمت فى فيلم عام ١٩٦٠، من بطولة النجمة هند رستم والفنان الراحل عبدالمنعم إبراهيم، لكنه مختلف تمامًا عنه، بعدما وضع المؤلف إسلام حافظ سيناريو وحوارًا أضاف شخصيات جديدة بزوايا مختلفة ستفاجئ الجمهور مع تتابع عرض الحلقات خلال الشهر الكريم».عبر الفنان دياب عن سعادته بمشاركة النجمين أحمد السقا وأمير كرارة فى مسلسل «نسل الأغراب».وقال «دياب» إن المسلسل يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن، فضلًا عن وجود المخرج المحترف محمد سامى.وأشار إلى أن «سامى» بذل قصارى جهده فى تصوير أحداث العمل، لخروجه بشكل مختلف ولائق بالفن والجمهور المصرى، مؤكدًا أن قصة العمل مختلفة وجديدة على الدراما المصرية.وأضاف أنه يقدم شخصية مختلفة وجديدة فى المسلسل، ويلعب دور شقيق كل من مى عمر وإدوارد، حيث تدور صراعات قوية بين أبطال العمل.ولفت إلى أن الكواليس كانت مليئة بالمواقف التى لا تنسى، خاصة أن جميع الفنانين المشاركين فى المسلسل تجمعهم صداقة قوية على المستوى الشخصى، وتعاونوا من قبل فى العديد من الأعمال الفنية. وشدد على أن هدف جميع المشاركين هو تقديم عمل فنى قوى يليق بالجمهور، ويكون على قدر الثقة.تأليف:وافقت الفنانة يسرا اللوزى على المشاركة فى مسلسل «بين السما والأرض» فور قراءتها السيناريو الذى كتبه إسلام حافظ، عن القصة السينمائية التى كتبها الأديب الكبير نجيب محفوظ.وقالت «يسرا» إن القصتين بهما العديد من التشابهات، لكن المسلسل له «طبيعة خاصة»، وترصد أحداثه عدة قضايا عن طريق الـ«فلاش باك» لكل الموجودين فى «الأسانسير»، موقع التصوير الرئيسى.وكشفت عن أنها تجسد شخصية مدربة فى «الجيم» لديها شخصية قوية، لكنها تعانى بعض المشاكل الاجتماعية التى تحدث للفتيات مؤخرًا، وسط مشاعر وأحاسيس مختلفة تنتابها طوال الأحداث.وأشارت إلى أن العمل يُصور فى «لوكيشن» تم تخصيصه له، موضحة أن المخرج محمد العدل صمم أكثر من «أسانسير» بأحجام مختلفة، ليتم التصوير فيها بصورة تصل للمشاهدين بشكل احترافى.وأضافت: «أواصل تصوير مشاهدى فى المسلسل حتى الإثنين المقبل، الموافق ١٩ أبريل الجارى، لأنتهى بعدها من كل مشاهدى فى العمل الرمضانى المكون من ١٥ حلقة فقط».واختتمت بالقول: «سعيدة بالمشاركة مع هانى سلامة ودرة وباقى فريق العمل، الذى كان تصويره ممتعًا للغاية، ولدى تفاؤل كبير بنجاح فكرة عرضه فى ١٥ حلقة فقط».ياسر جلال: مدرس تربية رياضية صباحًا وسائق تاكسى فى المساءقال الفنان ياسر جلال إن مسلسل «ضل راجل» يصنف ضمن الدراما الاجتماعية، ويضم كوكبة من النجوم الذين أضفوا ثقلًا على العمل.وأضاف «جلال» أن المشاهد الأولى من المسلسل «ستخطف» المُشاهد ليعيش مع الأبطال فى رحلة طويلة للوصول إلى حل العقدة، مشيرًا إلى أنه يجسد شخصية مواطن مصرى يريد حياة أفضل لأسرته.وأشار إلى أنه يعمل مدرس تربية رياضية صباحًا وسائق تاكسى فى المساء، حتى يتفاجأ بـ«الحدث المفجع» الذى يغير حياته، وتبدأ الأحداث فى التحول ويخوض غمار تجربة جديدة دون سابق إنذار.وكشف عن إنهاء تصوير دوره بالكامل فى المسلسل الذى يشاركه البطولة فيه: نور اللبنانية ومحمود عبدالمغنى ونرمين الفقى ورنا رئيس وأميرة العايدى وأحمد حلاوة وإنعام سالوسة وأحمد منير وعصام السقا ومحمد يسرى ورباب ممتاز ولمى كتكت وعدد آخر من الفنانين.وعبّر «جلال» عن سعادته بالمشاركة للمرة الثانية مع الفنانة نور اللبنانية بعد مسلسل «رحيم»، مشيرًا إلى أنه العمل الثانى أيضًا مع الفنان محمود عبدالمغنى بعد مسلسل «ظل الرئيس»، بينما هو أول تعاون بينه وبين المخرج أحمد صالح.ولفت إلى أن السيناريست أحمد عبدالفتاح يُقدم عملًا مختلفًا سيمس الكثيرين، مؤكدًا أن صناع المسلسل حققوا نجاحًا كبيرًا فى مشوارهم الفنى الكبير وهم أساتذة كبار جدًا.وشدد على أنه لا يستهدف الوصول إلى فئة أو طبقة معينة، وأن الدور الذى يقدمه مشوّق بشكل يفوق أى دور قدمه فى السابق، «وهناك بعض مشاهد أكشن تتخلل الأحداث».قال نضال الشافعى إن مسلسل «هجمة مرتدة» يندرج تحت نوعية الأعمال الدرامية المخابراتية، وأحداثه مبنية على قصة حقيقية حدثت لأشخاص من لحم ودم، مع اختلاف الأسماء، بشكل يكشف ما تتمتع به المخابرات المصرية من كفاءة.وأبدى إعجابه بتميز الموسم الرمضانى هذا العام بتقديم مجموعة من الأعمال الوطنية القوية كبيرة القيمة، على رأسها «هجمة مرتدة»، الذى يجسد فيه دور ضابط مخابرات، والجزء الثانى من مسلسل «الاختيار»، الذى يشارك فيه كضيف شرف لحلقة واحدة فقط، إلى جانب مسلسل «القاهرة كابول»، معقبًا: «كلها أعمال غاية فى الأهمية، وترصد الواقع الحالى الذى عايشناه جميعًا فى فترة صعبة من تاريخنا الحديث».ورأى أن المنافسة بين عدد كبير من المسلسلات خلال العام الحالى أمر طبيعى، لأن مصر دولة عظيمة، بما يسمح أن يكون لديها عشرات الأعمال الوطنية فى كل المواسم الدرامية، معتبرًا أن النجاح الحقيقى لأى من هذه الأعمال هو إيصال رسائل تتعلق ببث روح الانتماء والوطنية بين كل المواطنين خاصة الشباب.وأشاد بشركة «سينرجى» المنتجة للمسلسل، مشيرًا إلى أنها وفرت كل الإمكانات اللازمة لتجعل «هجمة مرتدة» واحدًا من الأعمال المهمة والمتوقع نجاحها بصورة كبيرة فى رمضان، مختتمًا بقوله: «(سينرجى) استطاعت فى فترة قصيرة أن تجعل نفسها أهم شركة إنتاج فى عالمنا العربى، بفضل المحتوى الذى تقدمه فى الدراما المصرية، وتأثيرها الكبير على المشاهدين بأعمال تعيد لنا قيمة عادات وتقاليد افتقدناها، وتبث روح الانتماء».كشفت الفنانة هند صبرى عن أن أحداث مسلسل «هجمة مرتدة» تدور حول شاب مصرى يعمل فى الخارج، وتحاول استخبارات دولة أجنبية تجنيده، لكنه يتواصل مع الأجهزة الأمنية المصرية، ويبدأ بعدها تلقى تدريبات على يد ضابطين مصريين يجسد دورهما نضال الشافعى وهشام سليم، ليتمكن من خداع الجهات المعادية.وقالت «هند» إن تحضير وتصوير المسلسل تطلب وقتًا طويلًا ومجهودًا ضخمًا، مضيفة: «لا أشغل بالى بالمنافسة مع الأعمال الأخرى المشاركة فى موسم رمضان، طالما بذلت أقصى جهدى فى العمل، لكننى أتوقع أن تكون المنافسة قوية وصعبة هذا الموسم بسبب مشاركة عدد كبير من النجوم».وأعربت عن سعادتها بالعمل مع النجم أحمد عز فى المسلسل، متابعة: «فى كيميا واضحة تجمعنى به وسيراها الجمهور عند متابعته المسلسل»، كما عبرت عن سعادتها الشديدة بالتعاون مع شركة «سينرجى» فى المسلسل، الذى تعود به إلى المشاركة فى موسم دراما رمضان بعد غياب عدة سنوات، منذ أن قدمت آخر أعمالها الرمضانية «حلاوة الدنيا» فى عام ٢٠١٧.