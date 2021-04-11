تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تطلق صفحة لنشر مخرجات لجانها

أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صفحة خاصة باللجان النوعية للتنسيقية، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك لنشر مخرجات عمل اللجان النوعية بتنوعاتها.وتحرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على التواصل الدائم مع مكونات المجتمع المصري، وخصوصا عبر منصات التواصل الاجتماعي.وتضم التنسيقية ١٣ لجنة تتنوع بين الحماية الاجتماعية، والشئون الاقتصادية، والشئون الخارجية، وحقوق الإنسان، والقوى العاملة والنقل والمواصلات والطيران والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والثقافة والآثار، والتعليم والبحث العلمي، والصحة، ولجنة البيئة والطاقة، والشباب والرياضة، والإدارة المحلية، ةالسياسات الأمنية والأمن القومي.لمتابعة الصفحة من الرابط الآتي:https:www.facebook.com%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86-103520005193905