إصابة مسئول إيراني كبير في حادث منشأة نطنز النووية

أعلنت ‏إيران عن إصابة المتحدث باسم وكالتها للطاقة الذرية أثناء زيارته مفاعل نطنز النووي في حادث دون تحديد طبيعته.فيما أكدت وسائل ‏إعلام إيراني ان المتحدث باسم وكالة الطاقة تعرض لإصابات في رأسه وقدمه أثناء زيارته نطنز، وذلك وفق قناة العربية.وأكد ‏إعلام إيراني نقلا عن عضو بمجلس مصلحة النظام اندلاع حريق ثان في منشأة نطنز بعد حريق استهدف المنشأة في وقت سابق اليوم.وقالت ‏الإذاعة الإسرائيلية في وقت سابق نقلا عن مصادر أمنية، إن الموساد نفذ هجوما إلكترونيا استهدف منشأة نطنز.