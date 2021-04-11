إصابة مسئول إيراني كبير في حادث منشأة نطنز النووية
الأحد 11/أبريل/2021 - 10:03 م
محمد عمرطباعة
أعلنت إيران عن إصابة المتحدث باسم وكالتها للطاقة الذرية أثناء زيارته مفاعل نطنز النووي في حادث دون تحديد طبيعته.
فيما أكدت وسائل إعلام إيراني ان المتحدث باسم وكالة الطاقة تعرض لإصابات في رأسه وقدمه أثناء زيارته نطنز، وذلك وفق قناة العربية.
وأكد إعلام إيراني نقلا عن عضو بمجلس مصلحة النظام اندلاع حريق ثان في منشأة نطنز بعد حريق استهدف المنشأة في وقت سابق اليوم.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية في وقت سابق نقلا عن مصادر أمنية، إن الموساد نفذ هجوما إلكترونيا استهدف منشأة نطنز.
فيما أكدت وسائل إعلام إيراني ان المتحدث باسم وكالة الطاقة تعرض لإصابات في رأسه وقدمه أثناء زيارته نطنز، وذلك وفق قناة العربية.
وأكد إعلام إيراني نقلا عن عضو بمجلس مصلحة النظام اندلاع حريق ثان في منشأة نطنز بعد حريق استهدف المنشأة في وقت سابق اليوم.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية في وقت سابق نقلا عن مصادر أمنية، إن الموساد نفذ هجوما إلكترونيا استهدف منشأة نطنز.