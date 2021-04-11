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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة مسئول إيراني كبير في حادث منشأة نطنز النووية

الأحد 11/أبريل/2021 - 10:03 م
حادث منشأة نطنز النووية
حادث منشأة نطنز النووية
محمد عمر
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أعلنت ‏إيران عن إصابة المتحدث باسم وكالتها للطاقة الذرية أثناء زيارته مفاعل نطنز النووي في حادث دون تحديد طبيعته.

فيما أكدت وسائل ‏إعلام إيراني ان المتحدث باسم وكالة الطاقة تعرض لإصابات في رأسه وقدمه أثناء زيارته نطنز، وذلك وفق قناة العربية.

وأكد ‏إعلام إيراني نقلا عن عضو بمجلس مصلحة النظام اندلاع حريق ثان في منشأة نطنز بعد حريق استهدف المنشأة في وقت سابق اليوم.

وقالت ‏الإذاعة الإسرائيلية في وقت سابق نقلا عن مصادر أمنية، إن الموساد نفذ هجوما إلكترونيا استهدف منشأة نطنز.

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