صيانة وتركيب كشافات الإنارة بمدينة المنيا

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بحملات لصيانة وإصلاح وتركيب كشافات الإنارة ولمبات جديدة بشوارع المدينة والقرى التابعة لها في إطار خطتها لرفع كفاءة منظومة الإنارة حيث تم تركيب وإصلاح وصيانة 85 كشافا ولمبة جديدة.قال المهندس عبد التواب حسن عبد الغنى رئيس قسم الكهرباء بقرية بني محمد سلطان، إنه تم تركيب 40 لمبة جديدة و5 كشافات مستعملة وإصلاح وصيانة 15 كشاف بقرى بنى مهدى وأبو قرين، تنفيذا لتوجيهات العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا بالمتابعة المستمرة وعلى مدار الساعة لأعمال الصيانة الدورية للكشافات وأعمدة الإنارة بقرى واحياء المنيا للحفاظ على سلامة المواطنين من الحوادث والأخطار.وأضاف العميد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية نظمت حملة نظافة أعلى كوبرى الاخصاص بالوردية الصباحية والوردية الثانية بحي شمال المدينة، حيث تم رفع الأتربة من على جانبي الطريق لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.كما واصلت الوحدة المحلية بقرية نزلة حسين تواصل المبذولة لرفع كفاءة منظومة الإنارة حيث تم صيانة 20 كشافا وتركيب 5 كشافات بقرية الدوادية للحفاظ على سلامة المواطنين من الحوادث ليلا.