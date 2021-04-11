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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة»: ميكنة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفى سوهاج التعليمي

الأحد 11/أبريل/2021 - 09:31 م
الصحة
الصحة
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالإسراع في بدء تطوير مستشفى سوهاج التعليمي التابعة لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية بالوزارة، بما تشمله من مبان (الغسيل الكلوي، الحضانات، عيادات تنظيم الأسرة، العيادات الخارجية، معهد القلب والجهاز الهضمي)، ويتوافق مع المعايير والأكواد الإنشائية لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان لمستشفى سوهاج التعليمي مساء اليوم الأحد، يرافقها اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، والدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية، والمهندس خالد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة الصحة، والدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وعددًا من أعضاء مجلس النواب والشيوخ، في إطار زيارتها الميدانية لمتابعة سير العمل بمستشفيات العزل والصدر والحميات، والمستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة ناقشت مع قيادات الوزارة آلية تطوير مستشفى سوهاج التعليمي، موجهة بـ تعديل البرنامج الوظيفي للمستشفى، كما أكدت أنه سيتم تطوير المستشفى على مراحل، بما يتيح استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين خلال فترة التطوير، موجهة بميكنة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفي، وفقًا للجداول الزمنية المحددة، كما شددت على متابعة تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية بالمستشفى.

وأشار "مجاهد" إلى أن الوزيرة تفقدت خلال زيارتها غرف عزل المصابين، للاطمئنان على حالتهم الصحية والتأكد من تلقيهم أفضل رعاية صحية، وتقديم الدعم النفسي لهم، وتوجه المرضى بالشكر للوزيرة على ما تقدمه من دعم لهم، مشيدين بمستوى الخدمة الطبية والرعاية الصحية التي يتلقوها في المستشفى، كما توجهوا بالشكر للفريق الطبي بالمستشفى لما يبذلونه من مجهودات في خدمة المرضى.

وأكد "مجاهد" أن الوزيرة حرصت خلال جولتها على التحدث مع المرضى، ووجهت بنقل مريض مصاب بفيروس كورونا بسيارة إسعاف مجهزة من مستشفى حميات "جرجا" إلى معهد القلب والجهاز الهضمي بسوهاج لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، بناءً على طلب ذويه، كما وجهت بإجراء الفحوصات الطبية لأهل المريض للاطمئنان على حالتهم الصحية.

ولفت "مجاهد" إلى أن الوزيرة راجعت الحد الاستراتيجي من الأكسجين بمستشفى سوهاج التعليمي بـ تانك الأكسجين، والذي تبلغ سعته 10 آلاف لتر، فضلًا عن مراجعة السعة السريرية للمستشفى، حيث تضم 57 سريرا ، و4 أسرة رعاية مخصصين لمرضى فيروس كورونا، كما وجهت الوزيرة الدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجي، بسرعة تزويد مستشفى سوهاج التعليمي بـ 100 أسطوانة أكسجين طبي، كـ مخزون إضافي للمستشفى.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان تفقدت اليوم عددًا من المستشفيات بمحافظتي قنا وسوهاج لمتابعة سير العمل وتقديم أفضل خدمة طبية لمرضى فيروس كورونا بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا، ومن المقرر أن تستكمل الوزيرة زياراتها الميدانية غدًا بتفقد المنشآت الطبية في محافظتي الأقصر وأسوان، ضمن زيارتها لعدد من محافظات الصعيد.

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