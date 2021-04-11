كروت للأيتام لارتياد مراكز الشباب مجانا

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، عن مبادرة تحت عنوان «ها أنا أحقق ذاتي» تحت رعاية رئيس الجمهورية لتكون في إطار مجتمعي لرعاية وتنمية أبناء الشعب المصري كافة.وقال مدبولي، في احتفالية يوم اليتيم المنعقدة بمركز المنارة حاليا، إن وزارة الشباب والرياضة ستعمل على توزيع كروت مجانية للأيتام تسمح بارتياد مراكز الشباب وممارسة كل أنشطتها مجانا دون أي مقابل لتشجيعهم على ممارسة الرياضة.وأكد مدبولي أن النشء والشباب خاصة الأيتام محط اهتمام الدولة وأن الحكومة تعمل على سعادتهم وتنميتهم، مشيرا إلى أن يوم اليتيم مناسبة مصرية خالصة.