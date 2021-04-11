رئيس تونس: مصر دائمًا ستظل زاخرة بفنونها وثقافتها العريقة

زار الرئيس التونسي قيس سعيد والوفد المرافق له مساء الأحد، دار الأوبرا المصرية، وكان في استقباله الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة التي رحّبت بضيف مصر في حفل فني، بحضور وزير السياحة والآثار وعدد من الشخصيات العامة وأبناء الجالية التونسية في مصر.أبدى الرئيس التونسي قيس سعيد امتنانه بحفاوة استقباله بمصر، هذا البلد العريق بحضارته والمضياف دائمًا لأشقائه، معربًا عن سعادته البالغة بالحفل الفني والمستوى الراقي الذي ظهرت به دار الأوبرا، وما مثّله من رمزية لانصهار الثقافتين المصرية والتونسية معًا.كما قدم قيس سعيد التحية لكل من المطرب التونسي الكبير لطفي بوشناق، والمطربة ريهام عبد الحكيم، والفرقة الموسيقية المصاحبة، مؤكدًا عمق العلاقات الثقافية بين مصر وتونس كونها جسرًا حيويًا وفاعلًا لتحقيق التواصل البناء بين الشعيين، مضيفًا بأن مصر دائمًا ستظل زاخرة بفنونها وتراثها وثقافتها العريقة.ووجهت إيناس عبد الدايم الشكر للرئيسين عبد الفتاح السيسى وقيس سعيد، لاتفاقهما الثمين على إعلان 2021 -2022 عامًا للثقافة المصرية التونسية والذى جاء انطلاقا من الإيمان بأهمية القوى الناعمة فى التواصل بين الشعوب وإدراكًا لدور الثقافة والفنون فى صون الهوية العربية وتحقيق مستهدفات التنمية.وأشارت إلى أن زيارة الرئيس قيس سعيد للأوبرا تعد حدثًا تاريخيًا يؤصل عمق العلاقات الوجدانية بين الأشقاء، مؤكدة أن القاهرة وتونس تربطهما صلات متعددة وتتميز بذكريات الماضى العريق وانجازات الحاضر المشرق وطموحات المستقبل الواعد، لافتة إلى أنه جار التنسيق لإعداد أجندة فعاليات ثرية ومتنوعة للاحتفال بعام الثقافة المصرية التونسية تبرز الحراك الفكرى والفنى فى المجتمعين وتشمل كافة ألوان الإبداع فى مختلف المجالات.