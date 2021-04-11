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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يفتتح أعمال تطوير بئر العظام بمقابر بورسعيد

الأحد 11/أبريل/2021 - 09:07 م
محافظ بورسعيد يفتتح
محافظ بورسعيد يفتتح أعمال تطوير بئر العظام
بورسعيد:شيماء رشاد
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افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أعمال تطوير بئر العظام بمقابر بورسعيد القديمة رافقة خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ وفوزي الوالي رئيس حي الزهور ورجل الأعمال سيد أيوب صاحب مبادرة المشاركة المجتمعية لإنارة منطقتي المقابر القديمة والجديدة بالمحافظة.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر إلى رجل الأعمال سيد أيوب، موكدا أن أعمال تطوير بئر العظام يعد امتداد ونموذج إيجابي يضاف لمبادرات أخرى إيجابية كثيرة قام بها العديد من أبناء بورسعيد المخلصين.

وطالب المحافظ بتقديم مثل هذه المبادرات لتنمية المجتمع من خلال القادرين ورجال الأعمال حتى أصحاب الأفكار الإيجابية والتي تعود بالنفع العام على بورسعيد وأهلها.

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