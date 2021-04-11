حبس عاطلين لحيازتهما مخدر الهيروين في مصر القديمة

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة مواد مخدرة "الهيروين" بقصد الإتجار بمنطقة مصر القديمة، كما طالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين لاستكمال التحقيق.البداية كانت في أثناء مرور قوة أمنية من قسم شرطة مصر القديمة بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية، تم ضبط عاطلين (لأحدهما معلومات جنائية) وعثر بحوزتهما على كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي، وهاتف محمول؛ وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيقات.