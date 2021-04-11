رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 11 أبريل 2021 الموافق 29 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«زراعة النواب» تناقش تعطل كثير من المغذيات بمركزي ناصر والواسطى

الأحد 11/أبريل/2021 - 09:00 م
النائب هشام الحصري
النائب هشام الحصري
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
ناقشت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور خالد بدوى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن المطالبة بسرعة القيام بأعمال تبطين أو تغطية خليج المعترض الواقع بعزبة شاهين باشا، مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، نظرًا لأهميته في ري نحو 460 فدان بكفور نجم والوحدة المحلية بالحلوات.

وعقب ممثل وزارة الري والموارد المائية، بمحافظة الشرقية، بالتأكيد علي أنه تم إدراج خليج المعترض في الخطة بالفعل لتأهيله وتغطيته، وسيبدأ التنفيذ في النصف الثاني من العام الجاري2021.

وقال ممثل وزارة الري: "تم معاينة الخليج علي الطبيعة، وهو يخدم حوالي 250 فدان، وفي إطار المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، أدرجنا الخليج في خطة تأهيل المساهل خلال النصف الثاني من عام 2021".

وعقب النائب الدكتور خالد بدوي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤكدا أن ذلك أمر جيد، وأنه سيتابع التنفيذ، وفي حال انتهاء عام 2021، دون بدء التنفيذ، سيتقدم بطلب إحاطة آخر.

كما ناقشت لجنة الزراعة، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالحكيم مسعود، بشأن تعطل كثير من المغذيات بمركزي ناصر والوسطى بمحافظة بنى سويف وتعثر عملية ري الزراعات مما أدى إلى تعرض المحاصيل للهلاك.

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الأحد 11-4-2021

السعودية: غرامة مالية لدخول الحرم المكي أو أداء العمرة في رمضان دون تصريح

إجازة شم النسيم.. الموعد وطرق الاحتفال فى رمضان 2021

تعذر رؤية الهلال فى السعودية.. ورمضان الثلاثاء


الصور

image description

نواب دمياط يبحثون حل أزمة الصيادين المحتجزين في إريتريا

image description

جولة فى أقدم ورشة لصناعة التحف النحاسية بمصر القديمة (صور)

image description

استكمال أعمال رصف طريق الرى بمركز القوصية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: مد ساعات العمل بمراكز تطعيم لقاح كورونا

image description

ورشة عمل عن «الفهرسة الآلية» بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

إمساكية أول أيام شهر رمضان 13-4-2021.. موعد اذان المغرب والفجر وساعات الصوم

أسعار الدواجن اليوم الأحد 11-4-2021

خناقة بين الأهلي والزمالك على الفائز بلقب دوري الجمهورية

إنفوجراف

image description

تزوير ومخدرات.. التحقيقات تكشف أسرار حادث قطاري سوهاج (إنفوجراف)

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

«تويتر» تتدخل بعد استهداف نجم مانشستر سيتي ستيرلينج عنصريًا

جدول الامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي 2021

مواعيد امتحان شهر أبريل 2021 لجميع المراحل الدراسية

خطوات تسجيل الحصول على مصل كورونا من موقع وزارة الصحة والسكان

أيام زمان

ماذا عندك يا مرسي.. كيف اكتشف شاعر الأغنية نفسه عبر قصيدة رثاء؟

ألاعيب الرجال فى حياة أصالة وأنغام.. كيف أدت لقطيعتهما؟

«يا صالح أفندي».. حكاية موسيقار الأجيال مع صاحب «ليه يا بنفسج»

«القاهرة - كابول».. الحياة السرية لقادة التطرف في الكهوف والجبال

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحقوقيون والسد الإثيوبى
مؤمن المحمدي
يعنى إيه «رأى»؟
د. منى حلمى
أبريل والسفر إلى أمى «نوال» لاحتضانها تحت التراب إلى الأبد
مؤمن المحمدي
الدوبلير
المزيد

الثقافة

رئيس تونس: مصر دائمًا ستظل زاخرة بفنونها وثقافتها العريقة

«لم يلق عليه السلام».. أستاذ جامعي يضرب زميله في جامعة المنوفية

حسين عثمان: تقديم الوجوه الشابة في «ريشة» على رأس أولوياتنا

شاهد.. وزيرة الثقافة تستقبل الرئيس التونسي بدار الأوبرا