«زراعة النواب» تناقش تعطل كثير من المغذيات بمركزي ناصر والواسطى

ناقشت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور خالد بدوى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن المطالبة بسرعة القيام بأعمال تبطين أو تغطية خليج المعترض الواقع بعزبة شاهين باشا، مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، نظرًا لأهميته في ري نحو 460 فدان بكفور نجم والوحدة المحلية بالحلوات.وعقب ممثل وزارة الري والموارد المائية، بمحافظة الشرقية، بالتأكيد علي أنه تم إدراج خليج المعترض في الخطة بالفعل لتأهيله وتغطيته، وسيبدأ التنفيذ في النصف الثاني من العام الجاري2021.وقال ممثل وزارة الري: "تم معاينة الخليج علي الطبيعة، وهو يخدم حوالي 250 فدان، وفي إطار المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، أدرجنا الخليج في خطة تأهيل المساهل خلال النصف الثاني من عام 2021".وعقب النائب الدكتور خالد بدوي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤكدا أن ذلك أمر جيد، وأنه سيتابع التنفيذ، وفي حال انتهاء عام 2021، دون بدء التنفيذ، سيتقدم بطلب إحاطة آخر.كما ناقشت لجنة الزراعة، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالحكيم مسعود، بشأن تعطل كثير من المغذيات بمركزي ناصر والوسطى بمحافظة بنى سويف وتعثر عملية ري الزراعات مما أدى إلى تعرض المحاصيل للهلاك.