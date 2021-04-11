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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«الزهر لعب».. شبيهة كيت ميدلتون تتقاضى 1000 جنيه استرليني

الأحد 11/أبريل/2021 - 08:59 م
جريدة الدستور
إسلام جمال
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«يخلق من الشبه أربعين»، دائمًا ما نجد شبيه مشاهير الفن من أوساطهم لكن البريطانية جابرييلا مونرو كانت أكثر حظًا بعد أن وجدت شبيهًا لها من القصر الملكي وهى كيت ميدلتون.

تحصد مونرو، 33 عامًا، قرابة 1000 جنيه استرليني يوميًا لحضور أحداث الشركات والحفلات الخاصة كشخص شبيه لدوقة كامبيردج.

تعيش جابرييلا، في جنوب غرب لندن مع زوجها مايكل، 36 عامًا، وابنتاها التوأم ماي وجوي اللتان تبلغان من العمر سبعة أشهر في شقة تم شراؤها بأرباح عملها دوبلير لـ"كيت ميدلتون" وقالت جابرييلا إنه أثناء القيادة في الشارع دائمًا ما يوقفها المارة لإلتقاط الصور السيلفى، بصفتها فيه الكثير من الشبه لكيت ميدلتون، حيث استغلت ذلك في تقاضي أجرًا للتظاهر بكونها الدوقة.

وتابعت مونرو حديتها لصحيفة ذا صن البريطانية:"بدأت مسيرتي المهنية كشخصية كيت ميدلتون، قبل 3 سنوات تقريبًا، وفي الأشهر التي سبقت حفل زفاف كيت وويليام في أبريل ظللت أتوقف، الناس يخبرونني كم كنت أبدو مثلها"، مضيفة:"كان هناك العديد من المتشابهين المحبوبين لوليام، لكنني عملت بشكل أساسي مع سيمون واتكينسون، الذي يشبه الأمير ويليام زوج كيت ميدلتون.

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