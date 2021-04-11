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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

العثور على طفل حديث الولادة داخل حقيبة بطنطا

الأحد 11/أبريل/2021 - 10:50 م
العثور على طفل حديث
العثور على طفل حديث الولادة
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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عثر الأهالي على طفل حديث الولادة ملفوف بغطاء أبيض داخل حقيبة ملقاة بالطريق العام بمنطقة الاستاد التابعة لدائرة ثان طنطا.

تلقى اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم أول طنطا بورود بلاغات من الأهالى تفيد بعثورهم على طفل حديث الولادة يوجد فيه الحبل السرى ملفوف بغطاء أبيض داخل حقيبة ملقى بالطريق العام.

انتقلت قوة من مباحث قسم ثان طنطا إلى مكان البلاغ، تبين من خلال الفحص أن الطفل مجهول الهوية وحالته الصحية جيدة حيث تم نقله إلى المستشفى العام لتلقى الرعاية الصحية وتحويله لإحدى دور رعاية الأطفال.

وكشفت التحريات عقب تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة أن الطفل تركته سيدتان بجوار الاستاد، بهدف التخلص منه لتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لتحديد هوية السيدتين، لكشف ملابسات الواقعة.

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