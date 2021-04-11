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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

تفاصيل استطلاع هلال رمضان 2021 في الدول العربية

الأحد 11/أبريل/2021 - 11:20 م
استطلاع هلال رمضان
استطلاع هلال رمضان
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استطلاع هلال رمضان 2021 في الدول العربية، تصدر محركات البحث العالمي ومنصات التواصل الاجتماعي نظرا إلى أن بيننا وبين شهر رمضان الكريم يوما واحدا فقط في حين أنه تم رصد الهلال في أكثر من دولة عربية إلا أن بعض الدول لم تعلن لعدم الظهور بعد.

وينتظر المسلمون حول العالم خاصة الدول العربية بلهفة وشوق فهو شهر الراحة والمغفرة والتوبة، كما يجتمع في الأهل والأسر والأصدقاء على المائدة أو الذهاب إلا الخيم الرماضنية ويتم تفعيلها في الشهر الكريم ولكن هذا العام لن يكون هناك تجمعات، نظرا لانتشار وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد19 العالم في الربع الأول من شهر يناير من العام الماضي 2021.

كما سيتم السماح بالصلاوات فقط في المساجد في جميع الدول العربية دون السماح بأي موائد إفطار أو اعتكاف مع استمرار عدم السماح بفتح الأضرحة أو دورات المياه أو دور المناسبات، وبمراعاة الضوابط القائمة والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة فيروس كورونا المسجد.

استطلاع هلال رمضان 2021 في الدول العربية


وتنشر الدستور لكم في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم 11-4-2021، استطلاع هلال رمضان 2021 في الدول العربية:-

استطلاع هلال رمضان 2021 في مصر

واعلنت دار الإفتاء انه غدا المتمم لشهر شعبان علي ان يكون اول ايام شهر رمضان الكريم 1442 هـ بعد الغد الثلاثاء الموافق 13-4-2021م،

استطلاع هلال رمضان 2021 في الإمارات

تتحري الامارات رؤية هلال شهر رمضان المبارك غدًا الاثنين بعد صلاة المغرب لتقوم بتحري الرؤية وموافاة اللجنة بما يثبت لديها.

استطلاع هلال رمضان 2021 في الكويت

قررت ھیئة الرؤیة الشرعیة الكویتیة استمرار اجتماعھا إلى یوم غد الاثنین لرؤیة ھلال شھر رمضان المبارك لعام 1442 ھجریة.

استطلاع هلال رمضان 2021 في العراق

أعلنت الهيئة العليا لثبوت الرؤية الشرعية بالعراق أن يوم غد الاثنين هو المتمم لشهر شعبان، وأن بعد غد الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك

استطلاع هلال رمضان 2021 في تونس

اعلنت ان غدا الاثنين هو المتمم لشهر شعبان ويوم الثلاثاء 13 أبريل هو بداية أول أيام شهر رمضان 2021.

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