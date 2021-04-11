تفاصيل استطلاع هلال رمضان 2021 في الدول العربية
الأحد 11/أبريل/2021 - 11:20 م
استطلاع هلال رمضان 2021 في الدول العربية، تصدر محركات البحث العالمي ومنصات التواصل الاجتماعي نظرا إلى أن بيننا وبين شهر رمضان الكريم يوما واحدا فقط في حين أنه تم رصد الهلال في أكثر من دولة عربية إلا أن بعض الدول لم تعلن لعدم الظهور بعد.
وينتظر المسلمون حول العالم خاصة الدول العربية بلهفة وشوق فهو شهر الراحة والمغفرة والتوبة، كما يجتمع في الأهل والأسر والأصدقاء على المائدة أو الذهاب إلا الخيم الرماضنية ويتم تفعيلها في الشهر الكريم ولكن هذا العام لن يكون هناك تجمعات، نظرا لانتشار وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد19 العالم في الربع الأول من شهر يناير من العام الماضي 2021.
كما سيتم السماح بالصلاوات فقط في المساجد في جميع الدول العربية دون السماح بأي موائد إفطار أو اعتكاف مع استمرار عدم السماح بفتح الأضرحة أو دورات المياه أو دور المناسبات، وبمراعاة الضوابط القائمة والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة فيروس كورونا المسجد.
وتنشر الدستور لكم في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم 11-4-2021، استطلاع هلال رمضان 2021 في الدول العربية:-
وينتظر المسلمون حول العالم خاصة الدول العربية بلهفة وشوق فهو شهر الراحة والمغفرة والتوبة، كما يجتمع في الأهل والأسر والأصدقاء على المائدة أو الذهاب إلا الخيم الرماضنية ويتم تفعيلها في الشهر الكريم ولكن هذا العام لن يكون هناك تجمعات، نظرا لانتشار وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد19 العالم في الربع الأول من شهر يناير من العام الماضي 2021.
كما سيتم السماح بالصلاوات فقط في المساجد في جميع الدول العربية دون السماح بأي موائد إفطار أو اعتكاف مع استمرار عدم السماح بفتح الأضرحة أو دورات المياه أو دور المناسبات، وبمراعاة الضوابط القائمة والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة فيروس كورونا المسجد.
استطلاع هلال رمضان 2021 في الدول العربية
وتنشر الدستور لكم في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم 11-4-2021، استطلاع هلال رمضان 2021 في الدول العربية:-