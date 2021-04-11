فركش تصوير.. بيتر ميمي يدخل مرحلة مونتاج «الاختيار 2»

انتهى المخرج بيتر ميمي من تصوير مشاهد مسلسل "الاختيار 2" الذي يخوض بطولته كل من النجمين كريم عبد العزيز، وأحمد مكي.وعلم "الدستور" من مصدر داخل العمل أن المخرج بيتر ميمي قد انتهى خلال الأيام الماضية من تصوير مشاهد وأحداث مسلسل "الاختيار 2" بالكامل، مشيرا إلى إنه يعكف حاليا على مونتاج الحلقات الأولى من العمل تمهيدا لعرضه للجمهور خلال شهر رمضان المقبل."الاختيار 2" يشارك في بطولته بجانب كريم عبد العزيز وأحمد مكي، كل من الفنان إياد نصار وأسماء أبواليزيد، وأحمد العوضي، وهشام ماجد، أشرف عبدالباقي، هشام جمال، أحمد فهمي واما، كريم فهمي، محمد فراج، محمد محمود عبدالعزيز، مصطفى أبوسريع، على الطيب، أحمد حلاوة، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.