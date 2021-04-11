«القابضة» ترد على مطالب كوم أبو خلاد ببني سويف

ردت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على ما نشر في «الدستور» 19 مارس الماضي فى ملف عن مبادرة حياة كريمة بمحافظة بنى سويف.وجاء الرد تحت عنوان:"صرف صحى وبناء مدرستين بقرية كوم أبو خلاد بمركز ناصر"، حيث أكدت الشركة مد خدمة الصرف الصحى بقرية كوم أبو خلاد بمركز ناصر ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة التى تقوم بتنفيذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وبشأن مد وتدعيم خطوط مياه الشرب وإحلال وتجديد خطوط مياه الشرب المتهالكة، فإن شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف قامت بإدراجها ضمن الأعمال التى سيتم تنفيذها بالمبادرة".