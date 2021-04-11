414 إصابة بكورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية الأحد تسجيل 414 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 502.102 حالة.وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التي جرت - عقب إجراء 8998 فحصا - قد بلغ 5.599.177 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب يوم 2 مارس 2020.وأضاف البيان أنه تم تسجيل 9 وفيات جديدة بالفيروس التاجي خلال ال(24) ساعة الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 8900، كما تم تسجيل 346 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 488.361.