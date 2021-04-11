414 إصابة بكورونا في المغرب
الأحد 11/أبريل/2021 - 09:05 م
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أعلنت وزارة الصحة المغربية الأحد تسجيل 414 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 502.102 حالة.
وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التي جرت - عقب إجراء 8998 فحصا - قد بلغ 5.599.177 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب يوم 2 مارس 2020.
وأضاف البيان أنه تم تسجيل 9 وفيات جديدة بالفيروس التاجي خلال ال(24) ساعة الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 8900، كما تم تسجيل 346 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 488.361.
وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التي جرت - عقب إجراء 8998 فحصا - قد بلغ 5.599.177 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب يوم 2 مارس 2020.
وأضاف البيان أنه تم تسجيل 9 وفيات جديدة بالفيروس التاجي خلال ال(24) ساعة الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 8900، كما تم تسجيل 346 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 488.361.