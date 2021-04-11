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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

شيخ الأزهر يضاعف الإعانات الشهرية خلال رمضان

الأحد 11/أبريل/2021 - 09:36 م
أحمد الطيب
أحمد الطيب
أميرة العناني
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وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، القائمين على بيت الزكاة والصدقات المصري، بمضاعفة الإعانات الشهرية خلال شهر رمضان المبارك، والتي يبلغ عدد مستحقيها ما يقارب الـ(100) ألف أسرة، من مستحقي الزكاة والصدقات، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مساندة للأسر الأكثر احتياجًا.

من جانبه، أكد اللواء عمرو لطفي، الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات المصري، أن مضاعفة الإعانات الشهرية لأكثر من 100 ألف أسرة مستحقة للمساعدة، تأتي في إطار رفع الأعباء عن كاهل الأسر خلال الشهر المبارك في ظل الأعباء المعيشية والظروف الاجتماعية وكثرة المتطلبات، خاصة مع تداعيات فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن بيت الزكاة والصدقات يعمل تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر؛ قد شهد توسعًا كبيرًا في أنشطة الزكاة والصدقات التي يقدمها لدعم التكافل الاجتماعي، ومساعدة الأسر غير القادرة والأولى بالرعاية من مستحقي الزكاة.

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