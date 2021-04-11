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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة الهجرة: نقل الكابتن إبراهيم يوسف إلى مستشفى عدن باليمن

الأحد 11/أبريل/2021 - 09:20 م
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
وفاء علي
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أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج متابعة حالة الكابتن إبراهيم يوسف لاعب منتخب مصر وغزل المحلة السابق، والذي أصيب بفيروس كورونا أثناء عمله في اليمن مدربا لفريق الصقر اليمني، ودخل على إثرها إحدى المستشفيات هناك، إلا أن حالته الصحية احتاجت مزيدًا من الرعاية ما استدعى نقله إلى مستشفى عدن.

من جانبها، تواصلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، بشكل مباشر مع أسرة الكابتن إبراهيم يوسف، وأكدت لهم أن الوزارة في متابعة مستمرة لحالته وقد استجابت على الفور لاستغاثات أسرته فور علمها بالحالة منذ فترة، وقد تم التنسيق والتعاون بين وزارتي الهجرة والخارجية منذ ذلك الحين، لتقديم كل ما تتطلبه حالته الصحية من رعاية، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على توفير أقصى الرعاية والمتابعة لأبنائها في الخارج وتعمل على التواصل معهم وتلبية احتياجاتهم، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية برعاية المصريين بالخارج، قائلة إنه سيتم اتخاذ ما يلزم لضمان سلامة الكابتن الصحية وعودته إلى وطنه.

وأضافت وزيرة الهجرة أن نقل الكابتن إبراهيم يوسف إلى مستشفى عدن جاء بناء على طلب المواطن اليمني المرافق له لاستكمال علاجه بها، كما أن الوزارة على تواصل دائم مع السفارة المصرية في الرياض التي يغطي عملها أيضا اليمن، والتي تتابع حالته بشكل يومي وتعمل على توفير كل ما يحتاجه.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن الكابتن إبراهيم يوسف كان سيعود أمس إلى مصر على متن طائرة تابعة لشركة مصر للطيران، إلا أن تراجع حالته الصحية مجددا أثناء تواجده على الطائرة قبل إقلاعها، تسبب في عودته إلى مستشفى عدن مرة أخرى حتى تستقر حالته.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم مجددًا على سعي وزارة الهجرة المستمر لرعاية مواطنينا بالخارج وتلبية احتياجاتهم كافة.

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