طرح أغنية «كان يا مكان» لـ أصالة من تتر مسلسل «بنت السلطان»

طرحت الجهة المنتجة لمسلسل "بنت السلطان" الذي تخوض بطولته الفنانة "روجينا" التتر الخاص به والذي تقوم بغنائه المطربة أصالة، على أن يعرض خلال شهر رمضان.وتستعد روجينا لخوض السباق الرمضاني بدور جديد ومختلف عما قدمته من قبل حيث تجسد خلال أحداث العمل دور شخصيتين متناقضتين واحدة من منطقة شعبية والأخرى من طبقة غنية، ويتكتم صناع العمل على تفاصيل المسلسل الذي تدور احداثه في إطار الإثارة والتشويق، وينتظر جمهور روجين عرض العمل بلهفة شديدة خاصة بعد تألقها في دور "فدوى" العام الماضي بمشاركتها في مسلسل "البرنس" مع الفنان محمد رمضان.ويشارك روجينا بطولة مسلسل بنت السلطان كل من باسم سمرة، أحمد مجدى، سوسن بدر، بيومى فؤاد، ندى موسى، محمد مهران، محمود حجازى، نهى صالح، حسن أبوالروس، أوتاكا، وعدد كبير من النجوم وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، ويدور فى إطار درامى اجتماعى.