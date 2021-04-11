كشف ملابسات اختطاف طفل من مطروح وضبط الفاعلين

كشف قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، ملابسات واقعة ختطاف طفل بمطروح وضبط مرتكبى الواقعة وإعادته سالمًا لأهليته.تلقى قسم شرطة النجيلة بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم؛ باختطاف نجل شقيقه 8 سنوات عقب خروجه من المدرسة واتهامه لأحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة قنا لوجود خلافات مالية بينه وشقيق جد الطفل.وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى بمديرية أمن مطروح وبمشاركة قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم المشكو فى حقة وشخص آخر "مقيم بمحافظة قنا".وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبرفقتهما الطفل المختطف حال تواجدهما بشقة مُستأجرة بدائرة قسم شرطة مطروح، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وذلك باستخدام سيارة مُستأجرة أرشدا عنها.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.