المجلس القومي للمرأة ينتهي من البرنامج التدريبي «التثقيف المالي»

اختتم المجلس القومي للمرأة، برنامج التثقيف المالي المنفذ في اطار مشروع عمل لائق للمرأة في مصر وتونس بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وتم الانتهاء من تنفيذ ٦ دورات تدريبية في محافظات أسوان وسوهاج والقاهرة ودورة online باستهداف 87 سيدة تم تدريبهن على كيفية وضع الأهداف المالية وإعداد الموازنة، أساليب الادخار، القروض واستخداماتها، طرق الدفع ومنتجات تحويل الأموال، كيفية التعامل مع المؤسسات المالية وإدارة المخاطر وخدمات التأمين.تقوم بتنفيذ التدريبات المدربات ايمان اسماعيل والدكتورة ابتسام مبارك وعبير ابو العلا وايمان فهمي واسراء عبدالرحمن ومروه ابو سعده واللواتي سبق وقام المجلس ومنظمة العمل الدولية بتدريبهن كمدربات لبرنامج التثقيف المالي في مصر والمعتمد من منظمة العمل الدولية.