رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 11 أبريل 2021 الموافق 29 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

المجلس القومي للمرأة ينتهي من البرنامج التدريبي «التثقيف المالي»

الأحد 11/أبريل/2021 - 08:23 م
مايا مرسي
مايا مرسي
محمد الشريفاستكمالاً لتدريبات برنامج التثقيف المال
طباعة
اختتم المجلس القومي للمرأة، برنامج التثقيف المالي المنفذ في اطار مشروع عمل لائق للمرأة في مصر وتونس بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وتم الانتهاء من تنفيذ ٦ دورات تدريبية في محافظات أسوان وسوهاج والقاهرة ودورة online باستهداف 87 سيدة تم تدريبهن على كيفية وضع الأهداف المالية وإعداد الموازنة، أساليب الادخار، القروض واستخداماتها، طرق الدفع ومنتجات تحويل الأموال، كيفية التعامل مع المؤسسات المالية وإدارة المخاطر وخدمات التأمين.

تقوم بتنفيذ التدريبات المدربات ايمان اسماعيل والدكتورة ابتسام مبارك وعبير ابو العلا وايمان فهمي واسراء عبدالرحمن ومروه ابو سعده واللواتي سبق وقام المجلس ومنظمة العمل الدولية بتدريبهن كمدربات لبرنامج التثقيف المالي في مصر والمعتمد من منظمة العمل الدولية.

موضوعات متعلقة

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

تعذر رؤية الهلال فى السعودية.. ورمضان الثلاثاء

خطوات تسجيل الحصول على مصل كورونا من موقع وزارة الصحة والسكان

السعودية: غرامة مالية لدخول الحرم المكي أو أداء العمرة في رمضان دون تصريح


الصور

image description

نواب دمياط يبحثون حل أزمة الصيادين المحتجزين في إريتريا

image description

جولة فى أقدم ورشة لصناعة التحف النحاسية بمصر القديمة (صور)

image description

استكمال أعمال رصف طريق الرى بمركز القوصية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: مد ساعات العمل بمراكز تطعيم لقاح كورونا

image description

ورشة عمل عن «الفهرسة الآلية» بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

إمساكية أول أيام شهر رمضان 13-4-2021.. موعد اذان المغرب والفجر وساعات الصوم

أسعار الدواجن اليوم الأحد 11-4-2021

خناقة بين الأهلي والزمالك على الفائز بلقب دوري الجمهورية

إنفوجراف

image description

تزوير ومخدرات.. التحقيقات تكشف أسرار حادث قطاري سوهاج (إنفوجراف)

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

«تويتر» تتدخل بعد استهداف نجم مانشستر سيتي ستيرلينج عنصريًا

جدول الامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي 2021

مواعيد امتحان شهر أبريل 2021 لجميع المراحل الدراسية

خطوات تسجيل الحصول على مصل كورونا من موقع وزارة الصحة والسكان

أيام زمان

ماذا عندك يا مرسي.. كيف اكتشف شاعر الأغنية نفسه عبر قصيدة رثاء؟

ألاعيب الرجال فى حياة أصالة وأنغام.. كيف أدت لقطيعتهما؟

«يا صالح أفندي».. حكاية موسيقار الأجيال مع صاحب «ليه يا بنفسج»

«القاهرة - كابول».. الحياة السرية لقادة التطرف في الكهوف والجبال

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحقوقيون والسد الإثيوبى
مؤمن المحمدي
يعنى إيه «رأى»؟
د. منى حلمى
أبريل والسفر إلى أمى «نوال» لاحتضانها تحت التراب إلى الأبد
مؤمن المحمدي
الدوبلير
المزيد

الثقافة

رئيس تونس: مصر دائمًا ستظل زاخرة بفنونها وثقافتها العريقة

«لم يلق عليه السلام».. أستاذ جامعي يضرب زميله في جامعة المنوفية

حسين عثمان: تقديم الوجوه الشابة في «ريشة» على رأس أولوياتنا

شاهد.. وزيرة الثقافة تستقبل الرئيس التونسي بدار الأوبرا