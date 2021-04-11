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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«المنشآت السياحية» تطالب بمد العمل لـ3 فجرا خلال رمضان

الأحد 11/أبريل/2021 - 08:23 م
هشام وهبة عضو مجلس
هشام وهبة عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية
رامى حسين
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قال هشام وهبة عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، إن الغرفة استقبلت خطابا من الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار، أكد فيه أن المواعيد الصيفية تم تقديمها لتبدأ 16 أبريل بدلا من 1 مايو المقبل، لتغلق المنشآت السياحية أمام الرواد فى تمام الواحدة صباحا وهو الأمر الذي أثار حفيظة أصحاب المطاعم السياحية، خاصة وأن هذه المواعيد ستحرمهم من تقديم وجبات السحور خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف وهبة فى تصريح لـ"الدستور" أن الغرفة تقدمت بمذكرة لوزير السياحة بمد العمل خلال شهر رمضان حتى الساعة 3 فجرا، كما طالبوا بأن يتم المساواة بين المطاعم السياحية داخل الفنادق أو خارجها، خاصة وأن الاثنين يخضعون لإشراف ورقابة وزارة السياحة، وهى غير مرتبطة بأى مواعيد.

وأوضح وهبة أنه فى حالة تنفيذ المواعيد المقررة في التوقيت الحالى دون تدخل من جانب الوزير سيضطر أصحاب المطاعم السياحية بالاستغناء عن العاملين لديهم خلال شهر رمضان حيث أن المطعم لديه 3 شيفتات ( فطار-غداء-عشاء) وباقتصار الأمر على تقديم وجبات الإفطار خلال شهر رمضان سيضطر إلى الاستغناء عنهم حيث أن السحور يكون من بعد الواحدة صباحا.

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