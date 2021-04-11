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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

يكشف كواليس «موسى».. محمد رمضان ضيف إيمان الحصري على DMC

الأحد 11/أبريل/2021 - 08:21 م
محمد رمضان
محمد رمضان
منار إبراهيم
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تستضيف الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء دي ام سي"، النجم محمد رمضان، في حلقة خاصة مساء، اليوم الأحد، قبل يوم واحد من عرض مسلسله "موسى" ضمن دراما شهر رمضان.

وسيكشف رمضان خلال لقائه في الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم كواليس مسلسله "موسى" هذا فضلًا عدد من الصور التي نشرها الفنان من المسلسل والتي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي كان على رأسها صورة التمساح.

يذكر أن مسلسل "موسى" من إنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

ويجسد "رمضان" في المسلسل شخصية شاب صعيدي يدعى موسى، خلال الأحداث، ويقاوم الاحتلال الإنجليزي، ويحتوى المسلسل على الكثير من المواقف والصراعات، يظهرها فى إطار درامي بينما تجسد سمية الخشاب دور "حلاوتهم".

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