مصر تشارك في الاجتماع الإقليمي الأفريقي عبر الإنترنت

شاركت مصر، ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في الاجتماع الإقليمي الأفريقي للجنة الدراسات 3 التابعة لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات، المنعقد في الفترة من 6 - 9 أبريل عبر الإنترنت.وخلال الاجتماع، قدم الجهاز عدد من المساهمات في موضوعات ذات أهمية إقليمية ودولية مثل تطبيقات الإنترنت والشمول المالي الرقمي.ولجنة الدراسات 3 هى اللجنة المسؤولة عن مبادئ التعريفة والمحاسبة بما في ذلك القضايا الاقتصادية وقضايا السياسات المتصلة بالاتصالات، كما تُعد محفلًا دوليًا فريدًا لتحسين فهم الجوانب المالية والاقتصادية المرتبطة بنمو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، خاصًة فيما يتصل بالانتقال على الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت وشبكات الجيل التالي شبكات المستقبل والزيادة الهائلة في الاتصالات اللاسلكية المتنقلة.وتأسس الاتحاد الدولي للاتصالات في 1865 وهو هيئة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، تختص بالقضايا المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهو إحدى أقدم الهيئات العالمية القائمة.