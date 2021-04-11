التحالف يحبط هجوم حوثي تجاه جازان جنوب السعودية

أعلن ‏التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الأحد، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي ومسيّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا تجاه جازان جنوب السعودية.وقال ‏التحالف العربي في بيان مساء اليوم، إن محاولات الميليشيات الحوثية العدائية لاستهداف المدنيين تم صدها وإحباطها، وفق وكالة الأنباء السعودية واس.وشدد ‏التحالف على أن محاولات الميليشيا العدائية ممنهجة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية متعهدا بالتصدي لهم.