التحالف يحبط هجوم حوثي تجاه جازان جنوب السعودية
الأحد 11/أبريل/2021 - 08:20 م
محمد عمرطباعة
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الأحد، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي ومسيّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا تجاه جازان جنوب السعودية.
وقال التحالف العربي في بيان مساء اليوم، إن محاولات الميليشيات الحوثية العدائية لاستهداف المدنيين تم صدها وإحباطها، وفق وكالة الأنباء السعودية واس.
وشدد التحالف على أن محاولات الميليشيا العدائية ممنهجة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية متعهدا بالتصدي لهم.
وقال التحالف العربي في بيان مساء اليوم، إن محاولات الميليشيات الحوثية العدائية لاستهداف المدنيين تم صدها وإحباطها، وفق وكالة الأنباء السعودية واس.
وشدد التحالف على أن محاولات الميليشيا العدائية ممنهجة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية متعهدا بالتصدي لهم.