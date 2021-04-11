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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة»: إنشاء مستشفى سوهاج الجديد وفقًا لمعايير «التأمين الشامل»

الأحد 11/أبريل/2021 - 08:16 م
الصحة
الصحة
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بإنشاء مستشفى سوهاج العام الجديد ليضم جميع التخصصات الطبية، وفقًا لمعايير الجودة بهيئة الرقابة والاعتماد بمنظومة التأمين الصحي الشامل، ما سيساهم في سرعة إدراج المحافظة ضمن المنظومة الجديدة.

جاء ذلك خلال تفقدها مستشفى سوهاج العام، مساء اليوم الأحد، يرافقها اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، والدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية، والمهندس خالد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة الصحة، والدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وعددًا من أعضاء مجلس النواب والشيوخ، في إطار جولتها الميدانية لمتابعة سير العمل بمستشفيات العزل والصدر والحميات، والمستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أكدت أن مستشفى سوهاج العام تعمل بكامل طاقتها في تقديم الخدمة الطبية لمرضى فيروس كورونا بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الوزيرة حرصت على تفقد أقسام المستشفى المختلفة، وغرف المرضى للاطمئنان على توافر الخدمات الطبية المقدمة لهم، والوقوف على حالتهم الصحية.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة أكدت حرصها على متابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بالمستشفيات والوحدات الصحية بمحافظة سوهاج، تمهيدًا لإدراجها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرة إلى أنها ستجري خلال الفترة المقبلة سلسلة من الزيارات الميدانية بالمحافظة للوقوف الدوري على أعمال التطوير بالمنشآت الطبية وفقًا لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل.

وفي سياق متصل، أوضح "مجاهد" أن الوزيرة أعلنت عن تخصيص مركز لتلقي لقاحات فيروس كورونا بمركز جيهنة بمحافظة سوهاج خلال الأسبوع الجاري، في إطار التوسع في المراكز على مستوى المحافظة، تيسيرًا على المواطنين.

ومن جانبهم، وجه أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائر محافظة سوهاج الذين رافقوا الوزيرة خلال جولتها، الشكر الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لسرعة استجابتها لتلبية الاحتياجات الطبية للمرضى بالمستشفيات والوقوف على الخدمات المقدمة لهم على أرض الواقع، مشيدين بجهودها في النهوض بالمنظومة الصحية بالمحافظة، فضلًا عن جهودها المبذولة في مواجهة فيروس كورونا على مدار الفترة الماضية.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بدأت زيارتها الميدانية اليوم بتفقد عدد من المستشفيات التي تستقبل مرضى فيروس كورونا بمحافظة قنا للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، بالإضافة إلى متابعة سير العمل بخطة الوزارة لتطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية بمختلف محافظات الجمهورية.

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