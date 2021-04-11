طريقة عمل الرقاق الناشف

يمكنك الاستمتاع بعمل الرقاق الناشف في نهار رمضان من أجل تقديمه لعائلتك، ولن يستغرق من ربة المنزل وقت طويل من أجل تحضيره.المكوناتكوب دقيقرشة ملحماء دافئالخطواتنعجن المقادير جيدا حتى تتكون عجينه طريه تكاد تلتصق باليد تعجن حوالي ربع ساعه ثم تغطى وتوضع في مكان دافئ لمدة ساعه أو ساعتين.ثم تقطع قطع وتفرد كل قطعه وتحتها دقيق حوالي ملعقة كبيره وتقلب لكل جهة ونفرد وهكذا لحد الحجم المطلوب.وتسوى في طاسه ساخنه فارغه والنار منخفضه تماما وتقلب عالجانب الأخر وهكذا ثم تترك لتبرد تماما للقرمشة ثم يستخدم.التسوية بالفرن، وتسقى كل رقاقة بالشوربة ومعلقة سمنه وبيضة مربوبه بملح وفلفل أسمر.حشوات الرقاق الناشفالمكوّنات4-6 رقاقاتشوربةملعقة من السمنةبيضه مربوبه بالملح والفلفل الأسمرللحشو:كمية لحمه مفرومة متبلةكمية كبدة دجاج مفرومه متبلةبيض مقلي بالصلصةملح وفلفل اسمرسمنهبطاطس مسلوقة في ميه وملحكركمشطهخردل مطحونبهارات خفيفةفلفل أسمرالخطواتتسخين الشوربة في صينية واسعة مع السمنة، وضعي أول رقاقة، وبمساكه ضعيها في صينيه مدهونه سمنه وهكذا مرتين أو ثلاثة.ضعي الحشو، وضعي البيضة المربوبة على الوجه، وضعيها في الفرن حتى تحمر.فوائد الرقاقتحتوى القطعة الصغيرة من الرقاق 100 جم (حجم 4 أصابع اليد):السعرات الحرارية = ٣٥٥ سعر حرارىالكربوهيدرات = ٤٧ جرامالدهون = ١٣ جرامالبروتين = ٦ جرامبالنسبة للمرأةتتمثل فوائدها في تحفيز هرمونات المرأة بشكل أكبر، وتجعل منها شخصا لا تتوقف عن ممارسة الأعمال الصعبة.تعمل على زيادة الوزن، مذاقها جيد، ويمكن تحضيرها بسهولة في المنزل.وجبة غذائية لذيذة تحتوى على الألياف والفيتامينات.