طريقة عمل الرقاق الناشف
الأحد 11/أبريل/2021 - 08:11 م
غادة موسىطباعة
يمكنك الاستمتاع بعمل الرقاق الناشف في نهار رمضان من أجل تقديمه لعائلتك، ولن يستغرق من ربة المنزل وقت طويل من أجل تحضيره.
المكونات
كوب دقيق
رشة ملح
ماء دافئ
الخطوات
نعجن المقادير جيدا حتى تتكون عجينه طريه تكاد تلتصق باليد تعجن حوالي ربع ساعه ثم تغطى وتوضع في مكان دافئ لمدة ساعه أو ساعتين.
ثم تقطع قطع وتفرد كل قطعه وتحتها دقيق حوالي ملعقة كبيره وتقلب لكل جهة ونفرد وهكذا لحد الحجم المطلوب.
وتسوى في طاسه ساخنه فارغه والنار منخفضه تماما وتقلب عالجانب الأخر وهكذا ثم تترك لتبرد تماما للقرمشة ثم يستخدم.
التسوية بالفرن، وتسقى كل رقاقة بالشوربة ومعلقة سمنه وبيضة مربوبه بملح وفلفل أسمر.
حشوات الرقاق الناشف
المكوّنات
4-6 رقاقات
شوربة
ملعقة من السمنة
بيضه مربوبه بالملح والفلفل الأسمر
للحشو:
كمية لحمه مفرومة متبلة
كمية كبدة دجاج مفرومه متبلة
بيض مقلي بالصلصة
ملح وفلفل اسمر
سمنه
بطاطس مسلوقة في ميه وملح
كركم
شطه
خردل مطحون
بهارات خفيفة
فلفل أسمر
الخطوات
تسخين الشوربة في صينية واسعة مع السمنة، وضعي أول رقاقة، وبمساكه ضعيها في صينيه مدهونه سمنه وهكذا مرتين أو ثلاثة.
ضعي الحشو، وضعي البيضة المربوبة على الوجه، وضعيها في الفرن حتى تحمر.
فوائد الرقاق
تحتوى القطعة الصغيرة من الرقاق 100 جم (حجم 4 أصابع اليد):
السعرات الحرارية = ٣٥٥ سعر حرارى
الكربوهيدرات = ٤٧ جرام
الدهون = ١٣ جرام
البروتين = ٦ جرام
بالنسبة للمرأة
تتمثل فوائدها في تحفيز هرمونات المرأة بشكل أكبر، وتجعل منها شخصا لا تتوقف عن ممارسة الأعمال الصعبة.
تعمل على زيادة الوزن، مذاقها جيد، ويمكن تحضيرها بسهولة في المنزل.
وجبة غذائية لذيذة تحتوى على الألياف والفيتامينات.
المكونات
كوب دقيق
رشة ملح
ماء دافئ
الخطوات
نعجن المقادير جيدا حتى تتكون عجينه طريه تكاد تلتصق باليد تعجن حوالي ربع ساعه ثم تغطى وتوضع في مكان دافئ لمدة ساعه أو ساعتين.
ثم تقطع قطع وتفرد كل قطعه وتحتها دقيق حوالي ملعقة كبيره وتقلب لكل جهة ونفرد وهكذا لحد الحجم المطلوب.
وتسوى في طاسه ساخنه فارغه والنار منخفضه تماما وتقلب عالجانب الأخر وهكذا ثم تترك لتبرد تماما للقرمشة ثم يستخدم.
التسوية بالفرن، وتسقى كل رقاقة بالشوربة ومعلقة سمنه وبيضة مربوبه بملح وفلفل أسمر.
حشوات الرقاق الناشف
المكوّنات
4-6 رقاقات
شوربة
ملعقة من السمنة
بيضه مربوبه بالملح والفلفل الأسمر
للحشو:
كمية لحمه مفرومة متبلة
كمية كبدة دجاج مفرومه متبلة
بيض مقلي بالصلصة
ملح وفلفل اسمر
سمنه
بطاطس مسلوقة في ميه وملح
كركم
شطه
خردل مطحون
بهارات خفيفة
فلفل أسمر
الخطوات
تسخين الشوربة في صينية واسعة مع السمنة، وضعي أول رقاقة، وبمساكه ضعيها في صينيه مدهونه سمنه وهكذا مرتين أو ثلاثة.
ضعي الحشو، وضعي البيضة المربوبة على الوجه، وضعيها في الفرن حتى تحمر.
فوائد الرقاق
تحتوى القطعة الصغيرة من الرقاق 100 جم (حجم 4 أصابع اليد):
السعرات الحرارية = ٣٥٥ سعر حرارى
الكربوهيدرات = ٤٧ جرام
الدهون = ١٣ جرام
البروتين = ٦ جرام
بالنسبة للمرأة
تتمثل فوائدها في تحفيز هرمونات المرأة بشكل أكبر، وتجعل منها شخصا لا تتوقف عن ممارسة الأعمال الصعبة.
تعمل على زيادة الوزن، مذاقها جيد، ويمكن تحضيرها بسهولة في المنزل.
وجبة غذائية لذيذة تحتوى على الألياف والفيتامينات.