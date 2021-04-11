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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

موعد عرض مسلسل «ضل راجل» على «الحياة»

الأحد 11/أبريل/2021 - 08:28 م
مسلسل ضل راجل
مسلسل ضل راجل
حسين الجندي
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تبدأ قناة "الحياة" اعتبارا من الغد عرض مسلسل "ضل راجل"، الذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال، عبر شاشتها خلال الموسم الرمضاني.

يذاع المسلسل بداية من غد الاثنين، في تمام الساعة 12:05 بعد منتصف الليل، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح.

يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب ياسر جلال، كل من نور، ومحمود عبد المغني، ونرمين الفقي، ورنا رئيس، وأميرة العايدي، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، ومحمد يسري، وعدد آخر من الفنانين.

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