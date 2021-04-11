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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أفريقيا تتخطى 4 ملايين إصابة و115 ألف وفاة بسبب كورونا

الأحد 11/أبريل/2021 - 07:57 م
كورونا في أفريقيا
كورونا في أفريقيا
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أكدت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها التابعة للاتحاد الأفريقي، الأحد، تسجيل الدول الأعضاء أربعة ملايين و342 ألف إصابة مؤكدة، و115 ألف و440 وفاة، بسبب فيروس كورونا المستجد.
وأوصت "المراكز الإفريقية" في بيان لها اليوم الدول الأعضاء بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات "كورونا"، وترصد المتلازمات مثل الأنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، وترصد الوفيات السريع، والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.

يذكر أن "المراكز الإفريقية" تدعم كافة البلدان الأفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضاَ إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.

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