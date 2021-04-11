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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أقباط بورسعيد يشيعون القمص صليب حكيم شنودة كاهن عام الأنشطة بالمطرانية

الأحد 11/أبريل/2021 - 07:51 م
أقباط بورسعيد
أقباط بورسعيد
بورسعيد:شيماء رشاد
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شيع أقباط محافظة بورسعيد اليوم القمص صليب حكيم كاهن عام الأنشطه بإيبارشية بورسعيد عن عمر ناهز ٧٦ سنة، من كاتدرائية السيدة العذراء مريم والملاك ميخائيل (الكاتدرال) الكائنة ببورسعيد.

ترأس مراسم صلاة الجناز مطران بورسعيد نيافة الأنبا تادرس، وشارك في حضور الصلاة كهنة مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالمحافظة والشمامسة والخدام بجانب وفود من كهنة الإيبارشيات المجاورة بالإضافة إلى جموع من شعب بورسعيد مسلمين وأقباط من جميع أرجائها.

وحرصت مديرية أمن بورسعيد على إرسال وفد منها نيابة عن مدير الأمن لتقديم واجب العزاء، كما شارك في تقديم التعازي أيضا معظم القوى السياسية والحزبية بالمحافظة.


ومن جانبه نعى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأنبا تادرس مطران بورسعيد وجموع أقباط بورسعيد فى وفاة الأب القمص صليب حكيم طالبًا خالص العزاء لاسرته ولكل اولاده ومحبيه


وشهدت الجنازة حالة من الحزن الشديد والبكاء من جميع الحضور، حيث كانت تربط القمص صليب علاقات محبه مع جميع أقباط المحافظة، لما يتمتع به من سماحة جعلت الجميع يلتفت حوله من جميع الأعمار وخاصة الشباب.

جدير بالذكر أن القمص صليب حكيم ولد في ١٩٤٥، وأصبح كاهنا في ايبراشية بورسعيد في عام ١٩٩٨، وكان طيلة ٢٣ عام مسؤول عن خدمة الأنشطة الكنسية ببورسعيد وبيوت المؤتمرات
أقباط بورسعيد يشيعون القمص صليب حكيم شنودة كاهن عام الأنشطة بالمطرانية
أقباط بورسعيد يشيعون القمص صليب حكيم شنودة كاهن عام الأنشطة بالمطرانية
أقباط بورسعيد يشيعون القمص صليب حكيم شنودة كاهن عام الأنشطة بالمطرانية
أقباط بورسعيد يشيعون القمص صليب حكيم شنودة كاهن عام الأنشطة بالمطرانية
أقباط بورسعيد يشيعون القمص صليب حكيم شنودة كاهن عام الأنشطة بالمطرانية
أقباط بورسعيد يشيعون القمص صليب حكيم شنودة كاهن عام الأنشطة بالمطرانية

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