عمرو دياب يهنئ متابعيه بحلول شهر رمضان
الأحد 11/أبريل/2021 - 08:25 م
محمد مجديطباعة
هنأ الفنان الكبير عمرو دياب جمهوره ومحبيه بحلول شهر رمضان المبارك.
وكتب "دياب" عبر حسابه بموقع "تويتر": "كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم علينا جميعا".
وينتظر الهضبة انطلاق مشروعه التمثيلي الجديد مع شركه "نتفلكس" خلال الفترة المقبلة وتحديدا بعد انتهاء عيد الفطر المبارك لينطلق في تصويره.
وكتب "دياب" عبر حسابه بموقع "تويتر": "كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم علينا جميعا".
وينتظر الهضبة انطلاق مشروعه التمثيلي الجديد مع شركه "نتفلكس" خلال الفترة المقبلة وتحديدا بعد انتهاء عيد الفطر المبارك لينطلق في تصويره.