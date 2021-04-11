عمرو دياب يهنئ متابعيه بحلول شهر رمضان

هنأ الفنان الكبير عمرو دياب جمهوره ومحبيه بحلول شهر رمضان المبارك.وكتب "دياب" عبر حسابه بموقع "تويتر": "‏كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم علينا جميعا".وينتظر الهضبة انطلاق مشروعه التمثيلي الجديد مع شركه "نتفلكس" خلال الفترة المقبلة وتحديدا بعد انتهاء عيد الفطر المبارك لينطلق في تصويره.