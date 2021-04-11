لبنان تتسلم 46800 جرعة من لقاح فايزر المضاد لكورونا

كشفت وزارة الصحة العامة في لبنان مساء السبت عن وصول الشحنة التاسعة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا إلى لبنان وتحتوي على 46800 جرعة.

وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية أنه بذلك يكون لبنان قد تسلم حتى الآن 343 الفا و980 جرعة لقاح من فايزر.

وبدأت في 14 فبراير الماضي حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في لبنان، وبلغ العدد التراكمي للذين تلقوا جرعة واحدة حتى مساء السبت 196459 وعدد الذين تلقوا جرعتين.103611

وسجلت لبنان حتى الان 494633 اصابة بكورونا و6630 وفاة منذ دخول الجائحة البلاد في 21 فبراير من العام الماضي.