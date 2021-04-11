رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 11 أبريل 2021 الموافق 29 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

نضال الشافعي: «هجمة مرتدة» يرصد بطولات جهاز المخابرات

الأحد 11/أبريل/2021 - 07:43 م
نضال الشافعي
نضال الشافعي
محمد مجدي
طباعة
قال إن نضال الشافعي، إن شركة "سينرجي" المنتجة لمسلسله الجديد "هجمة مرتدة" وفرت كافة الإمكانيات التي تجعل العمل واحدا من الأعمال الهامة والنجاحة خلال عرضه بشهر رمضان، لافتًا إلى أن الشركة استطاعت في فترة قصيرة أن تجعل نفسها أهم شركة إنتاج في عالمنا العربي، بفضل المحتوى الذي تقدمه في الدراما المصرية، ومدى تأثيرها على المشاهدين بأعمال تعيد لنا العادات والتقاليد وبث روح الانتماء بالنسبة للمشاهدين.

وأكد الشافعي لـ"الدستور"، أن المسلسل يندرج تحت نوعية الأعمال المخابراتية الهامة، لذا فهو قصة حقيقية حدثت لأشخاص حقيقين مع اختلاف الأسماء وخلافه، وهو ملف حقيقي للغاية، ويرصد بطولات جهاز المخابرات المصرية حديثًا.

وعن المنافسة خلال العام الحالي قال الشافعي: "أرى أن مصر دولة عظيمة، بما يسمح أن يكون لديها عشرات الأعمال الوطنية في كل المواسم الدرامية، وفكرة المنافسة هنا جيدة للغاية فنجاح أي عمل من هذه الأعمال في رمضان هو ما نحاول تقديمه من خلال رسائل يتم تقديمها للمشاهد من أجل بث روح الانتماء والوطنية بين الشباب".

واختتم الشافعي إلى أن هذا الموسم مليء بالأعمال الوطنية القوية حيث سيتواجد أكثر من عمل جيد القيمة مثل "الاختيار 2" الذي أشارك فيه كضيف شرف لحلقة واحدة فقط، و"هجمة مرتدة" الذي أقدم فيه دور ضابط مخابرات بالإضافة إلى مسلسل "القاهرة كابول"، وهي أعمال غاية في الأهمية، ترصد الواقع الحالي الذي عايشناه جميعًا في فترة صعبة بتاريخنا الحديث.

موضوعات متعلقة

أمطار ورياح.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس حتى الخميس

السعودية: غرامة مالية لدخول الحرم المكي أو أداء العمرة في رمضان دون تصريح

إجازة شم النسيم.. الموعد وطرق الاحتفال فى رمضان 2021

«الخوف مالوش كبير».. رامز جلال يكشف برومو «رامز عقله طار» (فيديو)


الصور

image description

جولة فى أقدم ورشة لصناعة التحف النحاسية بمصر القديمة (صور)

image description

استكمال أعمال رصف طريق الرى بمركز القوصية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: مد ساعات العمل بمراكز تطعيم لقاح كورونا

image description

ورشة عمل عن «الفهرسة الآلية» بجامعة أسيوط

image description

جامعة أسيوط تسلم 24 شهادة إعفاء من التجنيد لبعض الطلاب

الأكثر قراءة

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

إمساكية أول أيام شهر رمضان 13-4-2021.. موعد اذان المغرب والفجر وساعات الصوم

خناقة بين الأهلي والزمالك على الفائز بلقب دوري الجمهورية

أسعار الدواجن اليوم الأحد 11-4-2021

إنفوجراف

image description

تزوير ومخدرات.. التحقيقات تكشف أسرار حادث قطاري سوهاج (إنفوجراف)

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

«تويتر» تتدخل بعد استهداف نجم مانشستر سيتي ستيرلينج عنصريًا

جدول الامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي 2021

مواعيد امتحان شهر أبريل 2021 لجميع المراحل الدراسية

خطوات تسجيل الحصول على مصل كورونا من موقع وزارة الصحة والسكان

أيام زمان

ماذا عندك يا مرسي.. كيف اكتشف شاعر الأغنية نفسه عبر قصيدة رثاء؟

ألاعيب الرجال فى حياة أصالة وأنغام.. كيف أدت لقطيعتهما؟

«يا صالح أفندي».. حكاية موسيقار الأجيال مع صاحب «ليه يا بنفسج»

«القاهرة - كابول».. الحياة السرية لقادة التطرف في الكهوف والجبال

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
يعنى إيه «رأى»؟
مؤمن المحمدي
الدوبلير
ماجد حبته
دمية الإخوان.. ورئيسان تونسيان
د.أحمد الخميسى
يا ملطشة القلوب
المزيد

الثقافة

شاهد.. وزيرة الثقافة تستقبل الرئيس التونسي بدار الأوبرا

«لم يلق عليه السلام».. أستاذ جامعي يضرب زميله في جامعة المنوفية

بدء فعاليات توقيع كتاب «أنا يوسف إدريس» لبشري عبدالمؤمن

انطلاق حفل تكريم الرئيس التونسي بدار الأوبرا (صور)