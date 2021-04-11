نضال الشافعي: «هجمة مرتدة» يرصد بطولات جهاز المخابرات

قال إن نضال الشافعي، إن شركة "سينرجي" المنتجة لمسلسله الجديد "هجمة مرتدة" وفرت كافة الإمكانيات التي تجعل العمل واحدا من الأعمال الهامة والنجاحة خلال عرضه بشهر رمضان، لافتًا إلى أن الشركة استطاعت في فترة قصيرة أن تجعل نفسها أهم شركة إنتاج في عالمنا العربي، بفضل المحتوى الذي تقدمه في الدراما المصرية، ومدى تأثيرها على المشاهدين بأعمال تعيد لنا العادات والتقاليد وبث روح الانتماء بالنسبة للمشاهدين.وأكد الشافعي لـ"الدستور"، أن المسلسل يندرج تحت نوعية الأعمال المخابراتية الهامة، لذا فهو قصة حقيقية حدثت لأشخاص حقيقين مع اختلاف الأسماء وخلافه، وهو ملف حقيقي للغاية، ويرصد بطولات جهاز المخابرات المصرية حديثًا.وعن المنافسة خلال العام الحالي قال الشافعي: "أرى أن مصر دولة عظيمة، بما يسمح أن يكون لديها عشرات الأعمال الوطنية في كل المواسم الدرامية، وفكرة المنافسة هنا جيدة للغاية فنجاح أي عمل من هذه الأعمال في رمضان هو ما نحاول تقديمه من خلال رسائل يتم تقديمها للمشاهد من أجل بث روح الانتماء والوطنية بين الشباب".واختتم الشافعي إلى أن هذا الموسم مليء بالأعمال الوطنية القوية حيث سيتواجد أكثر من عمل جيد القيمة مثل "الاختيار 2" الذي أشارك فيه كضيف شرف لحلقة واحدة فقط، و"هجمة مرتدة" الذي أقدم فيه دور ضابط مخابرات بالإضافة إلى مسلسل "القاهرة كابول"، وهي أعمال غاية في الأهمية، ترصد الواقع الحالي الذي عايشناه جميعًا في فترة صعبة بتاريخنا الحديث.