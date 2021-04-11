وزير الشباب والرياضة: نحتفل اليوم لنرسم الابتسامة على وجوه أبنائنا

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة: إن الدولة المصرية تحرص بجميع أجهزتها على دعم الشباب والناشئين.وأضاف «صبحي» خلال كلمته في احتفالية الوزارة بيوم اليتيم في مركز المنارة بمشاركة رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء، أننا نعمل على دعم الثقافة المتكاملة، بهدف دعم الشرائح كافة.وأوضح أنهم في وزارة الشباب يسعون وفق رؤي مخططة لدعم الشباب والأطفال، مثل مبادرة ها أنا أحقق ذاتي، ويجري تنفيذها في المحافظات كافة، بخلاف مشروعات الموهوبين وتتم رعايتهم من قبل الوزارة بجميع أشكال الدعم، ويتم إشراك مسئولي التدريب بالوزارة في برامج تدريبية.وأشار إلى أننا نحتفل اليوم لنرسم الابتسامة على وجوه أبنائنا، ونتابع اليوم مجموعة من الموهوبين، تلك النماذج التي تسطر روح التميز ونتعاون مع وزارة التضامن فيما يخص الشق الاجتماعي.وتوجه «صبحي» بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه ورعايته مبادرة "ها أنا أحقق ذاتي"، وكل مبادرات الشباب والرياضة، كما توجه بالشكر لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وأنهي كلمته قائلًا: "شكرًا لكل من ساهم ولو بقدر قليل، متمنيًا للجميع النجاح والتوفيق".