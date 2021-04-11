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الأحد 11 أبريل 2021 الموافق 29 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تقترب من تطعيم 40 مليونا ضد كورونا

الأحد 11/أبريل/2021 - 08:26 م
كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا
وكالات
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أظهرت بيانات نشرت اليوم الأحد، أن المملكة المتحدة وزعت 586339 جرعة أخرى من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 مما يرفع الإجمالي إلى نحو 40 مليون جرعة.

وحصل 32.12 مليون في بريطانيا على الجرعة الأولى من اللقاح في حين حصل 7.47 مليون على الجرعة الثانية مما يضع البلاد على طريق معاودة فتح الاقتصاد.

كما أظهرت البيانات تسجيل 1730 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم انخفاضا من 2589 في اليوم السابق في حين توفي سبعة في غضون 28 يوما من الإصابة بالفيروس انخفاضا من 40 يوم السبت.

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