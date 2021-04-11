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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

رئيس وزراء فلسطين يؤكد أهمية التحول التكنولوجي لتعزيز القدرات البشرية

الأحد 11/أبريل/2021 - 07:36 م
محمد آشتيه
محمد آشتيه
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أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد آشتيه أن التحول التكنولوجي في العالم، مهم لفلسطين من أجل تعزيز ورفع القدرات البشرية، حتى تتمكن من مواكبة هذا التطور وتكون جاهزة للمرحلة القادمة من المستقبل.

وقال خلال حفل تخريج الفوج الأول من برنامج "البرمجة للشباب"، برام الله اليوم الأحد حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن المراد من البرنامج أن يكون النواة ليعطي وسمًا لفلسطين حتى تنتقل إلى مرحلة الثورة الصناعية الرابعة، بالإضافة إلى إعادة صياغة الخريجين في مجال الترميز والبرمجة، لأن مخرجات العملية التعليمية للخريجين، أصبحت غير متناغمة مع سوق العمل بدليل البطالة العالمة في قطاع الخريجين، حيث إن هناك 27 ألف مهندس في الضفة منهم 8500 عاطل عن العمل، و18 ألف مهندس في قطاع غزة بينهم 11 ألف عاطل.

وأوضح أن الاحتلال يريد إضافة إلى الاستيلاء على الأرض وتعزيز وجوده الاستيطاني ومصادرة الموارد الطبيعية، أن يكون الشعب الفلسطيني بطيئًا لا يلحق بالدول السريعة، حيث إن الثورة التكنولوجية قسمت العالم إلى دول بطيئة وأخرى سريعة، فالإجراءات الإسرائيلية بالجدران والحواجز ومنعنا من الوصول إلى قطاع غزة والقدس وحتى تفتيت الأوصال بين المحافظات هي ضرب لإمكانية الدولة.

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