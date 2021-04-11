«مياه مطروح»: جاري تنفيذ محطة معالجة الصرف المجمع بـ 700 مليون

تفقد اليوم الأحد الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح مشروع محطة معالجة الصرف الصحى المجمع بمنطقة الشحايم بسيوة.وأكد رئيس شركة المياه على أنه جارى تنفيذ محطة المعالجة الصرف المجمع على مساحة ١٤٢ فدان بواسطة الهيئة القومية وذلك لخدمة ٤٠ الف مواطن بمدينة سيوة، مشيرا الى انه من المقرر الانتهاء من المشروع فى ٣٠ يونيو القادم بتكلفة اجمالية ٧٠٠ مليون جنية للقضاء على مشكلة الصرف بسيوة.كما تفقد رئيس مياه مطروح مقر محطة معالجة المياة وازالة الحديد والمنجنيز بمنطقة الدكرور ومتابعة سير العمل والمعدات واللقاء بالعاملين ومتابعة أعمال القطاع التجارى ونسب التحصيل والمحصلين.والتقى رئيس الشركة بعدد من طلاب مدرسة سيوة الاعدادية والذين تزامن تواجدهم بالمحطة فى جولة نظمتها إدارة العلاقات العامة والإعلام والتوعية بالشركة فى إطار البروتوكول المبرم بين شركة المياة وجمعية سيوة لتنمية المجتمع وحماية البيئة فى ظل مشروع الطريق ٢ والذى يستهدف توعية عدد ٣٨٢٠ طالب وطالبة من أبناء سيوة.وأشار رئيس مياة مطروح إلي أهمية الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والتى على رأسها مياة الشرب موضحا الدور الحيوى الذى تقوم به اجهزة الدولة لتوفير مصادر لمياه الشرب والحفاظ على الأمن القومى المصرى متمثلة فى انشاء محطات لتحلية مياة الشرب بالمحافظة.ووجه خلال زيارة مقر محطة مياة سيوة القديمة بجوار مشروع ابنى بيتك بوسط المدينة بضرورة سرعة الانتهاء من مقترح تطوير واحلال وتجديد لموقع المحطة لتحسين مستوى الخدمة التى تقدمها للمواطنين فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ".